Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos

Le tocaba subirse a una escalera a José Antonio Ojeda, electricista autónomo de profesión, para enfrentarse a las complicaciones del tubo bergman. Se le resistía ... por momentos, pero se aventuraba a decir a primera hora de este lunes que la luz iba a estar restablecida a lo largo del día. Junto a él, echan una mano varios vecinos del número 11 de la calle Arzobispo García Goldaraz (junto a la plaza del Ejército), los mismos que a última hora de la tarde del domingo, a eso de las 21:00 horas, se llevaron un gran susto al ver cómo salían llamas y humo desde el rellano del segundo piso. «Se escuchó una explosión», apuntan en las escaleras del inmueble.

Con la incertidumbre se asomaron a las puertas de su casa y vieron cómo la caja de registro de la luz de la segunda planta había reventado y de la misma salía gran cantidad de humo. Eso les encendió todas las alarmas, así que llamaron inmediatamente al 112. En cuestión de minutos, agentes de la Policía Municipal y Bomberos de Valladolid se presentaron en el edificio, si bien hasta que no se utilizó un extintor de dióxido de carbono la situación no se dio por controlada.

Fueron momentos de tensión ante la cantidad de humo que se quedó atrapado en las escaleras, lo que impidió, incluso, que algún morador no terminara de abandonar el bloque hasta que remataron las labores el personal del servicio de extinción de incendios. Eso sí, en una hora y diez minutos ya no existía ningún riesgo, por lo que los bomberos procedieron a recoger todos los bártulos.

Fue una intervención, una vez que las llamas no se habían propagado por el resto de la estructura, de ventilar. De intentar airear la escalera y recuperar la normalidad. Precisamente este lunes, tan solo el rellano de la segunda planta (con una zona carbonizada) daba pistas de lo que había sucedido la noche anterior.

Ampliar Fachada del número 11 de la calle Arzobispo García Goldaraz. Rodrigo Jiménez

Durante las labores de extinción fue necesaria la presencia de 16 bomberos, que, además, cortaron el suministro de luz de todo el bloque.

Ese era el principal problema al que se enfrentaba la comunidad de vecinos en estos días. La falta de luz les había dejado también sin presión en el agua. Todo eso será reemplazado a lo largo del día, según ha adelantado José Antonio Ojeda. La reparación de los desperfectos estéticos, sobre todo en la segunda planta, será el siguiente episodio, además de comprobar que no hay más daños en las zonas contiguas a la caja de registro de luz.