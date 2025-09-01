El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El electricista José Antonio Ojeda, en plenas labores de reparación tras la explosión en una caja del número 11 de la calle Arzobispo García Goldaraz. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos

Varios vecinos evacuaron el inmueble por su cuenta hasta que se controló el incendio: «Fue un gran susto»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:57

Le tocaba subirse a una escalera a José Antonio Ojeda, electricista autónomo de profesión, para enfrentarse a las complicaciones del tubo bergman. Se le resistía ... por momentos, pero se aventuraba a decir a primera hora de este lunes que la luz iba a estar restablecida a lo largo del día. Junto a él, echan una mano varios vecinos del número 11 de la calle Arzobispo García Goldaraz (junto a la plaza del Ejército), los mismos que a última hora de la tarde del domingo, a eso de las 21:00 horas, se llevaron un gran susto al ver cómo salían llamas y humo desde el rellano del segundo piso. «Se escuchó una explosión», apuntan en las escaleras del inmueble.

