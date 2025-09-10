Evacuado un niño de tres años tras chocar la bici en la que viajaba con un adulto con un turismo en Valladolid El menor ha sido trasladado al Río Hortega tras ser atendido en el lugar del accidente por Emergencias de Sacyl

El Norte Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Un niño de tres años ha resultado herido hoy en un accidente de tráfico en Valladolid sin que haya trascendido el punto exacto cuando viajaba en el transportín de la bici de un adulto, que colisionó con un coche, informó ayer el 112 de Castilla y León.

El suceso, según las mismas fuentes, ha sucedido poco antes de las diez y media de la mañana, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del siniestro y reclamaba asistencia para un niño herido en la colisión cuando viajaba en la bici de un adulto en la ciudad.

Policía Local y Emergencias sanitarias del Sacyl acudieron a la llamada y el niño herido fue herido en el lugar del accidente y trasladado después al Hospital Universitario del Río Hortega de la capital.