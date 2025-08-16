El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un pasillo del Hospital Río Hortega. A. M.

El estado de los cuatro heridos críticos ingresados en el Río Hortega no presenta cambios

Tampoco existe evolución en la mujer de 77 años que sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo, mientras que el herido ingresado en el Hospital de Getafe experimenta una evolución positiva en las últimas horas

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:14

La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid por las quemaduras generadas en los incendios forestales de estos días, cuatro de ellos en estado crítico, continúa sin cambios clínicos significativos.

Así, y tal y como informa la Consejería de Sanidad en un comunicado remitido a Ical, el hombre de 36 años que sufre el 50 por ciento de su superficie corporal quemada continúa en estado crítico, como la mujer de 56 años con el 48 por ciento del cuerpo quemado, el hombre de 64 años que tiene el 35 por ciento de la superficie corporal quemada y el varón de 80 años con el 15 por ciento de su cuerpo quemado. Tampoco existe evolución en la mujer de 77 años que sufrió quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo.

Por el contrario, y por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informó que permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.

