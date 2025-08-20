El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este miércoles
Un grupo de personas camina por el paseo de cebra entre Miguel Íscar y la plaza de España. Carlos Espeso

Más esquelas que biberones en Valladolid: nacen 1.512 bebés y mueren 2.664 personas de enero a junio

El número de nacimientos vive un ligero repunte durante el primer semestre, por encima de la media nacional

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:19

Los registros de población de Valladolid perdieron durante el primer semestre del año 1.152 residentes por causas estrictamente naturales (a un ritmo de 6, ... 3 habitantes al día). Mueren más personas (2.664) de las que nacen (1.512) y eso coloca a la provincia en una tesitura muy simple: si quiere ganar población, tiene que echar mano de población llegada desde otros puntos del país o bien del extranjero.

