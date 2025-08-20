Más esquelas que biberones en Valladolid: nacen 1.512 bebés y mueren 2.664 personas de enero a junio

Los registros de población de Valladolid perdieron durante el primer semestre del año 1.152 residentes por causas estrictamente naturales (a un ritmo de 6, ... 3 habitantes al día). Mueren más personas (2.664) de las que nacen (1.512) y eso coloca a la provincia en una tesitura muy simple: si quiere ganar población, tiene que echar mano de población llegada desde otros puntos del país o bien del extranjero.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles las cifras de nacimientos para el mes de junio (263), lo que permite trazar la fotografía completa de lo ocurrido durante el primer semestre del año. Valladolid registra un pequeño repunte en la natalidad, con 1.512 nacimientos (746 niñas y 766 niños). Son 14 más que en el mismo periodo del año pasado.

Se trata de un ligerísimo repunte que consigue, al menos, que Valladolid no entre en la lista de las 24 provincias donde en este arranque de 2025 han nacido menos bebés que en el inicio de 2024. Entre esos territorios en números rojos, hay varias provincias de Castilla y León, como Palencia (-6,32%), Salamanca (-5.01%), Ávila (-3,38%), Segovia (-3,1%), León (-0,63%) y Burgos (-0,57%). Valladolid, con un avance del 0,94% está ligeramente por encima de la media nacional (0,94%), pero muy lejos, en todo caso, de lograr el reemplazo generacional.

Por tercer año consecutivo, en el primer semestre han nacido más niños que en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Hay dos razones que lo explican. La primera es que venimos de unos año con batacazo de natalidad provocado por la crisis de la covid. El confinamiento y la incertidumbre de aquellos días rebajó el número de nacimientos. De los 1.620 de 2020 se pasó a los 1.408 de 2021 (con un mínimo histórico). Desde entonces, la cifra ha mejorado, empujado también por la llegada de población extranjera, que ha incrementado las cifras generales del padrón, con especial presencia en las grupos jóvenes. En Valladolid, uno de cada cinco bebés son de madre extranjera.

A pesar de este repunte, los 1.512 niños nacidos entre enero y junio suponen el quinto peor dato de la serie histórica. Y todos se corresponden con los años posteriores a la covid. Muy lejos queda aquel techo de 1976 (en pleno 'baby boom') cuando, en apenas seis meses, nacieron 4.600 peques en Valladolid. Casi los mismos que en los últimos tres años.

De forma paralela, el INE también ha hecho públicas este miércoles las cifras de mortalidad, con las defunciones registradas en la provincia, en este caso, por semanas. Para facilitar la comparación, se han cogido los datos correspondientes a las 26 primeras semanas, lo que equivale, casi por completo, a los seis primeros meses. En ese periodo, han muerto 2.664 personas. Son nueve menos que el año pasado y 592 por debajo de 2020, con la trágica primavera de la covid. De este modo, si cruzamos los datos de natalidad y mortalidad, vemos cómo por ahí la provincia pierde 1.152 vecinos. Valladolid lleva quince años en un déficit de población por esta vía estrictamente natural. Entre 2006 y 2010 hubo un pequeño espejismo de recuperación, pero a partir de 2011 se entró en los mismos números rojos que ya se vivieron entre 1995 y 2003, cuando se registró otro valle en los nacimientos.

Estos datos ahora recogidos por el INE se completan con las cifras de población que publicó el pasado 7 de agosto, con la estadística continua de población. En ella, se consigna que Valladolid tenía, a 1 de julio, 530.990 habitantes. Son 2.675 más que en enero. Es decir, gana 2.675 residentes, pero pierde 1.152 entre los que mueren y nacen. Si sumamos ambas cifras, arroja un total de 3.872 personas. En este periodo, el número de habitantes vallisoletanos nacidos en el extranjero creció en 3.279 personas.

En los últimos meses, Valladolid también ha tenido datos positivos respecto a las migraciones interiores: hay menos fugas hacia otras provincias (especialmente Madrid) y vienen más personas desde otras partes del país. Todavía no hay datos de este fenómeno durante el primer semestre (ni tampoco de 2024), pero a lo largo de 2023 (último dato disponible) llegaron 8.904 personas desde otras provincias y se marcharon 7.413 (un saldo positivo de 1.491).