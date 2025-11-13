Se enfrentan a tres años de cárcel tras ser pillados en un control de tráfico con marihuana y anfetaminas

Fue el fuerte olor a cannabis que desprendía el interior de un vehículo, cuando uno de los ocupantes bajó la ventanilla al ser interceptados en ... un control establecido en la VA-140, con motivo de las fiestas patronales de Renedo de Esgueva de 2024, lo que provocó que una patrulla de la Policía Nacional sometiera al turismo a un exhaustivo registro en el que incautaron más de 1.000 euros en valor de marihuana y anfetaminas, conforme al valor que habría alcanzado la venta de estas sustancias en el mercado ilícito.

Año y medio después, ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid, acusados de un delito de tráfico de drogas por el que la Fiscalía les pide tres años de cárcel y una multa de 1.500 euros, con un día de privación de libertad por cada 150 euros impagados, más la mitad de las costas.

Será la próxima semana cuando comparezcan en una vista en la que se juzgarán unos hechos que se remontan, concretamente, al 7 de julio de 2024, según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía. Esa mañana Samuel D. L. C. N., en calidad de conductor, y Lara Daniela F. G., como copiloto, viajaban a bordo de un Kia Ceed, que fue interceptado en la VA-140 por efectivos de la Policía Nacional, en un control establecido en el acceso a Renedo, donde se celebraban las fiestas patronales.

Fue entonces cuando, al bajar Samuel la ventanilla, uno de los agentes detectó el olor a marihuana, comprobando, al apearse del asiento, que llevaba encima dos bolsas de plástico con 8,21 gramos de la sustancia verde y otros 0,5 gramos de anfetaminas, con una riqueza del 34,6 % y el 19,5 %, respectivamente.

1.108 euros

En ese momento, la otra acusada les hizo entrega de otra bolsa que contenía cannabis y que guardaba en una mochila. Pero la cosa no quedó ahí, porque, a la vista del material entregado, registraron el vehículo, incautando de la guantera otra bolsa de cannabis y otras cuatro en el maletero —portando un total de 142,62 gramos—, más algunos materiales empleados habitualmente en el menudeo. En concreto, 11 bolsas de autocierre y varios alambres de jardinería verdes y blancos. Junto a la palanca de cambios, según reza el escrito, se halló también una caja transparente con restos de anfetamina.

Todas estas sustancias, que, según estima la Fiscalía a tenor de lo que arrojaron las diligencias de los agentes, estaban destinadas a la venta a terceras personas por parte de los acusados, alcanzaban un valor de 1.108,08 euros.