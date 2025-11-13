El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Palacio de la Justicia, que alberga la Audiencia Provincial de Valladolid. Carlos Espeso

Valladolid

Se enfrentan a tres años de cárcel tras ser pillados en un control de tráfico con marihuana y anfetaminas

Los dos acusados de un delito contra la salud pública fueron interceptados por una patrulla de la Policía Nacional en la VA-140, durante un operativo especial con motivo de las fiestas de Renedo de Esgueva

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

Fue el fuerte olor a cannabis que desprendía el interior de un vehículo, cuando uno de los ocupantes bajó la ventanilla al ser interceptados en ... un control establecido en la VA-140, con motivo de las fiestas patronales de Renedo de Esgueva de 2024, lo que provocó que una patrulla de la Policía Nacional sometiera al turismo a un exhaustivo registro en el que incautaron más de 1.000 euros en valor de marihuana y anfetaminas, conforme al valor que habría alcanzado la venta de estas sustancias en el mercado ilícito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  5. 5 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  6. 6

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  7. 7

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  8. 8 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  9. 9

    El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»
  10. 10 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Se enfrentan a tres años de cárcel tras ser pillados en un control de tráfico con marihuana y anfetaminas

Se enfrentan a tres años de cárcel tras ser pillados en un control de tráfico con marihuana y anfetaminas