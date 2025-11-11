El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los tres acusados, de espaldas, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Uno de los acusados de portar el mayor alijo de coca en Valladolid: «Pedí una inspección de la mercancía»

Asegura que solo quería comercializar con carbón y que desconocía que en los contenedores procedentes de Colombia viajaba droga

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:04

Se ha sentado a declarar con un gran taco de folios, pero no ha precisado de ninguno de ellos en su defensa por transportar el ... mayor alijo de cocaína que se ha interceptado hasta la fecha en Valladolid. Su destino, al parecer, se ubicaba en el País Vasco. Julio Ángel Picazo Aguirrebengoa, uno de los tres acusados por tráfico de droga que se sienta estos días en el banquillo de la Audiencia de Valladolid, se ha desmarcado de todo de lo que se le imputa, además de remarcar que desconocía que esos grandes contenedores con sacos de carbón provenientes de Colombia estaban impregnados de droga.

