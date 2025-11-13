El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel

La agresión se produjo en la avenida Ponce de León y la víctima, de 36 años, afirmó que los hechos podían responder a denuncias previas

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

La Policía Local de Palencia ha detenido en la madrugada de este jueves a tres personas como presuntas autoras de una agresión a un hombre de 36 años. Los hechos tuvieron lugar en la avenida Ponce de León, donde, al parecer, los implicados abordaron a la víctima, la golpearon y desnudaron.

El agredido pudo salir corriendo y pedir auxilio en un hotel, desde donde se dio aviso a la Policía. Una patrulla auxilió al joven, que estaba completamente desnudo y con heridas superficiales en el rostro, cubriéndole con una manta térmica, y tomándole declaración.

Según su relato de los hechos, la descripción de los agresores podía coincidir con una intervención de la pasada madrugada, en la que una patrulla de Policía Nacional les había identificado y denunciado por tenencia de sustancias estupefacientes.

Tras entrevistarse con la víctima en el lugar, la patrulla observó acercarse a un grupo de tres personas que podían ser los agresores, por lo que fueron identificados. La víctima aseguró que no fueron ellos, siendo uno de ellos un familiar y los otros dos completamente desconocidos.

Instantes después, la víctima fue trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia en ambulancia y una vez allí, cambió su versión y aseguró que los anteriormente identificados sí eran los agresores y que los hechos podían responder a represalias por las denuncias previas.

La Policía Local activó la búsqueda de estas personas, encontrándolas en la avenida República Argentina pasadas las 3:30 horas. En el lugar fueron cacheadas, detenidas tras informarles de los derechos que les asisten y trasladadas a dependencias de Policía Nacional, donde los agentes actuantes comparecieron.

