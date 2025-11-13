Investigados cuatro miembros de una familia por hurtos en un supermercado de Saldaña

Alimentos que escondían los investigados en el carrito.

El Norte Palencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a cuatro miembros de una misma familia, un hombre de 38 años y tres mujeres de 22, 32 y 52, todos de nacionalidad española, como supuestos autores de dos delitos de hurto.

A mediados de octubre efectuaron un primer hurto en un supermercado de Saldaña, donde empleando un carrito de bebé, escondieron diferentes alimentos por un valor total de 789,15 euros.

Durante la tarde del pasado lunes, volvieron a efectuar otro hurto en el mismo supermercado y con la misma técnica, esta vez por un valor total de 401,50 euros.

Inmediatamente los empleados del supermercado avisaron a la Guardia Civil, personándose una patrulla en el lugar que, tras inspeccionar el carrito de bebé, encontró dulces navideños, embutidos, carne, pescado y botellas de aceite entre otros productos.

Seguidamente, se procedió al traslado de estas personas al Cuartel de la Guardia Civil de Saldaña, donde se les investigó como autores de ambos hurtos y se instruyeron las oportunas diligencias.

Los objetos sustraídos del segundo hurto pudieron ser devueltos al supermercado.