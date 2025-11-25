Jorge Guillén: 'El teatro de Bataille'

Ángela Gago Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 08:11 Compartir

Jorge Guillén nació en Valladolid, en 1893, en una familia burguesa de corte liberal. A lo largo de su vida, encadenó numerosos viajes, estancias y exilios. Divide su carrera universitaria -Filosofía y Letras- entre Madrid y Granada. En 1917, llega a la Universidad de la Sorbona como lector de español. En París, se movió entre la élite intelectual y escribió su poemario más conocido, 'Cántico', uno de los máximos exponentes de la «poesía pura».

En 1920, publica sus primeros poemas sueltos en revistas españolas e inicia su labor crítica en periódicos como La Libertad, La Verdad, y El Norte de Castilla. En el decano, en noviembre de 1923, publicó 'El teatro de Bataille'. Así comenzaba: «Siendo aún muy joven Henry Bataille, una inquietud aun vaga le inclina con gravitación irreflenable hacia la abra futura. ¿Pero a cuál?».

De nuevo en España, en 1927, fue nombrado catedrático de Literatura de la Universidad Sevilla y pasa a formar parte de la 'Generación del 27'. Durante la Guerra Civil, es detenido por sus simpatías republicanas y, aunque su padre consigue que le liberen, le inhabilitan para ejercer cargos públicos. Entonces, decide exiliarse a Estados Unidos en 1938. Recibió el Premio Miguel de Cervantes, en 1976. Al morir Franco, vuelve a España y se instala en Málaga, donde falleció en 1984.