Carmen Laforet: 'Nuevos titiriteros'

Carmen Laforet nació en Barcelona en 1921. La autora empezó, en 1939, a estudiar Filosofía en su ciudad natal. Luego se trasladó a Madrid para matricularse en Derecho en la Universidad Central. Sin embargo, no terminó ninguna de las carreras comenzadas. En 1945 publicó 'Nada', la novela con la que ganó la primera convocatoria del Premio Nadal. Esta obra, éxito de crítica y de público, la catapultó muy joven a la fama literaria de la posguerra.

Como colaboradora de El Norte de Castilla, el 24 de julio de 1962 publicó el artículo 'Nuevos titiriteros', donde reflexiona sobre el diálogo particular entre la gente y cómo, en una época de opiniones contundentes, las reuniones se limitan al monólogo sin escucha. Así comenzaba: «Continuando el camino de la vida, he vuelto a oír el grito de la chiquillería que viene por la carretera del mar, anunciando la llegada de los titiriteros».

