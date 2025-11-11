Manuel Leguineche: 'Mar de fondo en los grandes premios franceses'

Ángela Gago Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 07:37 Compartir

Manuel Ángel Leguineche (Arrauza, Vizcaya, 1941-Madrid, 2014) estudió Derecho y Filosofía. Fue un destacado reportero de guerra que tuvo ocasión de presenciar y transmitir conflictos bélicos como la Revolución Argelina, las guerras entre India y Pakistán y la Guerra de Vietnam. Además, escribió numerosos libros como 'El camino más corto' (1978) y 'La Tribu' (1980). Fundó las agencias de noticias Colpisa y Fax Press.

Tuvo de mentor y padre profesional a Miguel Delibes, bajo cuya dirección ejerció como corresponsal y enviado especial de El Norte de Castilla. En el decano, Leguineche colaboró en un suplemento semanal que integraba algunas secciones como 'Artes y Letras', donde escribió 'Mar de fondo en los grandes premios franceses', sobre la literatura en 1960: «De nuevo, el Nobel distinguió a un poeta, Saint-John Perse».