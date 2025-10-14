El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernando Altés, en marzo de 1987. Cacho
Fernando Altés: 'Vallisoletanos a contraluz'

El periodista fue director de El Norte de Castilla desde 1974 hasta su fallecimiento en 1992

Ángela Gago

Ángela Gago

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 07:41

Comenta

Fue un hombre de El Norte «de los de toda la vida», heredero destacado del espíritu liberal de Santiago Alba y Miguel Delibes. Nació en Valladolid en 1936. Antes de entrar, con 29 años, como corrector de pruebas, Fernando Altés Bustelo estudió Derecho en la Universidad de Valladolid y Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Fue director del decano de la prensa diaria española desde 1974 hasta su fallecimiento en 1992. Durante los años decisivos de la Transición, defendió la joven democracia desde la moderación, recibiendo fuertes críticas de los sectores más reaccionarios de la provincia, pero también de los socialistas, quienes le acusaban de alinearse con los postulados de la UCD.

Entre 1966 y 1967, se encargó del Suplemento Semanal una sección de entrevistas, 'Vallisoletanos a contraluz', por la que desfilaron un centenar largo de personajes, cuyo único nexo era formar parte del paisaje humano al que iba dirigido el periódico en el que desarrolló toda su vida profesional.

