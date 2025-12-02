El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los educadores del Zambrana han desconvocado una nueva jornada de protestas a las puertas del centro, a la espera de una reunión con la directora de Familia. Rodrigo Jiménez

Educadores del Zambrana denuncian la reclusión de internos en las habitaciones por falta de personal

El comité, que ha desconvocado la nueva jornada de protestas tras ser citado a una reunión con la directora de Familia, apunta a una situación «cada vez más alarmante» por el incumplimiento de las ratios

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:54

La situación en el Zambrana sigue siendo límite pero la apertura al diálogo de la consejería de Familia, que ha citado a los miembros del ... comité del Zambrana a una reunión con su directora general, ha llevado a los trabajadores a desconvocar, por el momento, la nueva jornada de protestas en las puertas del centro que estaba prevista para este jueves. Una tregua en las calles auspiciada por la esperanza de conseguir ser escuchados durante una reunión que llevan solicitando varios meses ante lo que consideran un incumplimiento de la licitación por parte de la empresa adjudicataria, Adis Meridianos, en lo relativo a las tasas de educadores por turno fijadas para la adjudicación del servicio -19 de mañana y 20 de tarde, más dos coordinadores por turno-. No está prevista la asistencia de la consejera y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, que la semana pasada alegaba que la situación denunciada era fruto de un conflicto entre empresa y trabajadores que concernía a ambas partes.

