Educadores del Zambrana denuncian la reclusión de internos en las habitaciones por falta de personal

La situación en el Zambrana sigue siendo límite pero la apertura al diálogo de la consejería de Familia, que ha citado a los miembros del ... comité del Zambrana a una reunión con su directora general, ha llevado a los trabajadores a desconvocar, por el momento, la nueva jornada de protestas en las puertas del centro que estaba prevista para este jueves. Una tregua en las calles auspiciada por la esperanza de conseguir ser escuchados durante una reunión que llevan solicitando varios meses ante lo que consideran un incumplimiento de la licitación por parte de la empresa adjudicataria, Adis Meridianos, en lo relativo a las tasas de educadores por turno fijadas para la adjudicación del servicio -19 de mañana y 20 de tarde, más dos coordinadores por turno-. No está prevista la asistencia de la consejera y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, que la semana pasada alegaba que la situación denunciada era fruto de un conflicto entre empresa y trabajadores que concernía a ambas partes.

El encuentro tendrá lugar el día 11, pero mientras eso sucede los problemas no cesan. Este mismo lunes el comité de empresa denunciaba la reclusión de internos en sus habitaciones a causa de una «falta de personal cada vez más alarmante», cuando muchos de ellos debían acudir a actividades fuera del recinto previstas en sus itinerarios de intervención educativa, lo que retrasó su llegada a las clases o talleres. Una situación que tuvo lugar durante un turno de mañana con «14 educadores», de los 19 que debían estar presentes.

«Con una ocupación de 60 menores, el centro funcionó únicamente con 14 educadores y educadoras. Ante la falta de personal suficiente para garantizar la atención y seguridad de los menores, la propia coordinación del centro dio la indicación de encerrarlos en sus habitaciones por no haber personal para atenderles. No pudiendo asistir o llegando tarde a los talleres prelaborales, clases y otros recursos», aseguraban, mediante un comunicado en el que también relataban las quejas de al menos una progenitora: «A primera hora de la mañana, el centro recibía la llamada telefónica de la familia de un menor, exigiendo explicaciones y reclamando una solución inmediata porque su hijo iba a llegar tarde al instituto».

Esta medida, la reclusión de los internos en las habitaciones, es un protocolo habitual cuando, al producirse los correspondientes traslados, quedan a cargo de las unidades uno o dos educadores, explican desde el comité. Lo anómalo en esta ocasión, detallan, es que las salidas se acometieron «tarde» por la falta de personal, ya que hasta que no se llegaba al mínimo de profesionales no se podían hacer más traslados. «Lo que conlleva es que en vez de ser inmediatos, tienes que llevar a los internos a las habitaciones y al final todo se demora».

Insisten en que no son «problemas puntuales» sino que se trata de una «situación recurrente». Según sus registros, entre el día 15 y el 30 de noviembre se incumplieron las ratios en uno o dos turnos durante seis jornadas. «El sábado durante el turno de tarde fueron un número muy inferior a los que marca la licitación, que se encuentra en un marco de mínimos, por lo que cada ausencia pone en riesgo a menores y profesionales. Solo un educador masculino estuvo a cargo de todo el centro, asumiendo en solitario las labores de supervisión y registros, en un contexto donde el 85% de los usuarios son chicos», criticaban. A la falta de personal manifestada, agregaban la existencia de «unidades sin educadores sociales que son llevadas por Auxiliares Técnicos Educativos sin supervisión, como así lo exige el convenio, realizando funciones que no les corresponden».