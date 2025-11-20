Una treintena de educadores del Zambrana exigen soluciones a la Junta: «El centro está que arde»

os educadores del Zambrana han vuelto a salir a las calles este jueves, retomando la mecha que prendió el asesinato de una educadora en Badajoz ... y que los llevó ya a movilizarse a principios de año por la alta conflictividad en el centro, que ha producido una merma en la plantilla de trabajadores veteranos. En esta ocasión lo han hecho a las puertas del centro de reforma, dependiente de la Consejería de Educación, donde el pasado 11 de noviembre se registraron tres agresiones a trabajadores, dos educadores y un vigilante de seguridad, que se suman a una lista de partes de lesiones que a lo largo del año, estiman, suman una docena.

A grito de «consejera, cobarde, el centro está que arde», una treintena de trabajadores han cargado contra la dirección del centro y contra la titular de la cartera autonómica de Educación y Familia por la «falta de fiscalización» sobre la adjudicataria, Adis Meridianos, a quien acusan de incumplir las exigencias de la licitación, en lo relativo a las ratios de trabajadores por turnos y de estar llevando a cabo «despidos silenciosos», forzando la marcha masiva de educadores veteranos por la alta conflictividad y las condiciones laborales del centro.

«Ahora mismo el personal de más de diez años de antigüedad, no llegamos a 24 personas», han lamentado sobre una «pérdida de capital humano» que se ha suplido con «gente nueva a la que no forman de manera adecuada» con la categoría de auxiliar educativo. Sin margen, además, para que los veteranos puedan formarlos debido a la «sobrecarga» de trabajo que sufren.

«Queremos que se cuide a los trabajadores, que estemos apoyados tanto por la Junta como por la empresa, ya que las medidas que están adoptándose son ineficaces. Que este vuelva a ser un centro de referencia como lo era hace bastantes años», ha exigido José María González, presidente del comité de empresa por UGT, que ha definido la situación como «insostenible» desde que entró la actual adjudicataria.

«Estamos muy precarizados y aparte de eso, está aumentando el número de agresiones y no está habiendo una respuesta contundente a todos esos incidentes y amenazas», ha criticado, reclamando que sea la propia empresa adjudicataria y la Junta quienes se encarguen de defenderlos por la vía judicial: «Al final somos nosotros los que tenemos que ir siempre a denunciar y mucha gente no quiere hacerlo por el problema que conlleva exponerte a dar tu nombre en un juzgado».

Preguntada por la situación del centro, ya el pasado miércoles la consejera, Isabel Blanco, se adelantaba a las reclamaciones de los educadores, desvinculando a la Junta de los problemas existentes en el centro, apelando a las inversiones realizadas y a la existencia de un conflicto que atañe únicamente a la «relación entre trabajadores y empresa». «Nosotros lo que hemos hecho es incrementar significativamente el presupuesto de ese contrato para aumentar el personal, las medidas de seguridad y para mejorar las condiciones laborales. Ahora mismo están negociando los calendarios laborales y son ellos los que se tienen que reunir», argumentó.

Sin retén

Ante estas declaraciones, los representantes sindicales del centro han afeado a la consejera que trate de «echar balones fuera», recordando que es la Junta quien tiene la potestad para fiscalizar la gestión de la adjudicataria, para que esta no pueda «hacer lo que quiera». «No nos puede decir la consejera que esto es un problema de la empresa, porque si la empresa no cumple la licitación, tendrá que ser multada o sancionada. De hecho, a la directora del Zambrana (un cargo designado por la Junta, que ostenta Ana Lasalle), se le paga por ello», han recordado, instando de nuevo a la consejera a reunirse con los trabajadores. «Somos los que podemos aportar soluciones», incidía el presidente del comité, recordando que estas no pasan por «aportar dinero a soluciones ineficaces».

Entre estas soluciones estaba la creación de nuevas figuras profesionales, como el personal de retén para asegurar el cumplimiento de las ratios, que ha estado operativo «menos de seis meses», tal y como ha asegurado la representante sindical de CC OO, Ana Román, ya no está operativo. «Desde hace dos o tres meses esas figuras han desaparecido y al final se ha visto que no ha servido de nada, porque además no estaban cumpliendo las ratios, de dos por la mañana y dos por la tarde, porque no tenían trabajadores para hacerlo», ha sostenido, haciendo un llamamiento a preguntar «por qué nadie quiere venir a trabajar aquí».