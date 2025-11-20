El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los educadores del Zambrana, a las puertas del centro, durante la protesta de este jueves. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Una treintena de educadores del Zambrana exigen soluciones a la Junta: «El centro está que arde»

Los educadores, que piden una mayor fiscalización sobre la adjudicataria, Adis Meridianos, denuncian la «precarización» de la plantilla y el aumento de las agresiones físicas a los educadores

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:26

os educadores del Zambrana han vuelto a salir a las calles este jueves, retomando la mecha que prendió el asesinato de una educadora en Badajoz ... y que los llevó ya a movilizarse a principios de año por la alta conflictividad en el centro, que ha producido una merma en la plantilla de trabajadores veteranos. En esta ocasión lo han hecho a las puertas del centro de reforma, dependiente de la Consejería de Educación, donde el pasado 11 de noviembre se registraron tres agresiones a trabajadores, dos educadores y un vigilante de seguridad, que se suman a una lista de partes de lesiones que a lo largo del año, estiman, suman una docena.

