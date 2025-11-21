El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración frente a las puertas del Zambrana, el pasado jueves. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El consumo «habitual» de drogas en el Zambrana, detrás del incremento de agresiones a educadores

El comité dirigió en julio un escrito a la Fiscalía de Menores alertando de altercados en los que mediaron sustancias y por los que al menos un interno tuvo que ser trasladado al hospital

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

Las últimas agresiones sufridas por los educadores del Zambrana han vuelto a colmar el vaso y la paciencia del personal del centro, que el jueves ... volvió a salir a las calles para reclamar a la Junta y a la adjudicataria Adis Meridianos soluciones, frente a la «inacción» actual ante «situaciones reiteradas de violencia y amenazas» por la «impunidad» de la que gozan los menores que protagonizan conductas agresivas o violentas y que no son sancionadas adecuadamente. Los incidentes que desencadenaron la protesta a las puertas del centro, que se convocará nuevamente los días 27 de noviembre y 5 de diciembre, tuvieron lugar el pasado 11 de noviembre, cuando tres empleados fueron víctimas de empujones, golpes y mordiscos en dos sucesos diferentes, según han detallado fuentes del comité.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  4. 4

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  5. 5 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  6. 6 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  7. 7 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  8. 8 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  9. 9 La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado
  10. 10

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El consumo «habitual» de drogas en el Zambrana, detrás del incremento de agresiones a educadores

El consumo «habitual» de drogas en el Zambrana, detrás del incremento de agresiones a educadores