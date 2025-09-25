El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Cúpula del Milenio iluminada de verde, en una imagen de archivo, en este caso para dar relevancia al Día del Alzheimer. Rodrigo Jiménez

Los edificios públicos se vestirán de verde para reconocer a los farmaceuticos

Los profesionales colegiados en la comunidad, con una amplia presencia en el medio rural, superan los 50 años de edad media

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:53

La fachada del edificio de la Consejería de Sanidad, en Valladolid, junto a 24 edificios más en toda la Comunidad, se iluminarán por la noche para conmemorar el Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra este 25 de septiembre, y homenajear la labor que ejercen cada día los farmacéuticos de Castilla y León. Una efeméride organizada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y que este año se celebra con el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia', con el que han querido dar a conocer la labor de los farmacéuticos y de las farmacias como profesionales y establecimientos sanitarios más cercanos y accesibles.

En Castilla y León hay 4.329 farmacéuticos colegiados, la mayoría mujeres

«La luz verde hace visible el valor de la profesión y supone un reconocimiento a la implicación de los farmacéuticos con la población de Castilla y León», ha indicado María Engracia Pérez, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl).

En Castilla y León hay en la actualidad, según datos del Consejo de Colegios Profesionales autonómico, 4.329 farmacéuticos colegiados. Nueve de cada diez trabajan en oficinas de farmacia y siete de cada diez son mujeres. La edad media en la profesión de 50,5 años. Los ámbitos profesionales son diversos: un 89% profesionales en activo ejercen en Farmacia Comunitaria; un 4,10% en Farmacia Hospitalaria; y un 2,10% en Administraciones Públicas. Además, miles de farmacéuticos trabajan en Alimentación, Análisis Clínicos, Distribución, Industria, Docencia, Investigación, Dermofarmacia, Salud Pública, Ortopedia y Óptica, entre otros.

Además de la Consejería de Sanidad, Valladolid iluminará de verde la Cúpula del Milenio y la Casa Consistorial. El listado de enclaves que lucirán el color de los farmacéuticos lo completan en Ávila, Los cuatro postes (Ayuntamiento) y la fachada del Colegio; en Burgos, el Ayuntamiento, el Arco de Santamaría (Museo de Farmacia) y el Teatro Principal; en León, la fuente de la plaza de Santo Domingo, la Diputación, el Ayuntamiento de Ponferrada y el Astorga; en Palencia, el Ayuntamiento, la Plaza Mayor, el Cristo del Otero y la Diputación Provincial; en Salamanca, el edificio histórico de la Universidad y la fuente de la Puerta de Zamora; en Segovia, el Teatro Juan Bravo y el Ayuntamiento; en Soria, el Palacio de la Audiencia y la Diputación Provincial; y en Zamora, la iglesia de Santiago El Burgo, la Diputación, el Ayuntamiento de la capital y los de Toro, Benavente y Puebla de Sanabria, además de la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos.

