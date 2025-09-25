Los edificios públicos se vestirán de verde para reconocer a los farmaceuticos
Los profesionales colegiados en la comunidad, con una amplia presencia en el medio rural, superan los 50 años de edad media
Valladolid
Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:53
La fachada del edificio de la Consejería de Sanidad, en Valladolid, junto a 24 edificios más en toda la Comunidad, se iluminarán por la noche para conmemorar el Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra este 25 de septiembre, y homenajear la labor que ejercen cada día los farmacéuticos de Castilla y León. Una efeméride organizada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y que este año se celebra con el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia', con el que han querido dar a conocer la labor de los farmacéuticos y de las farmacias como profesionales y establecimientos sanitarios más cercanos y accesibles.
En Castilla y León hay 4.329 farmacéuticos colegiados, la mayoría mujeres
«La luz verde hace visible el valor de la profesión y supone un reconocimiento a la implicación de los farmacéuticos con la población de Castilla y León», ha indicado María Engracia Pérez, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl).
En Castilla y León hay en la actualidad, según datos del Consejo de Colegios Profesionales autonómico, 4.329 farmacéuticos colegiados. Nueve de cada diez trabajan en oficinas de farmacia y siete de cada diez son mujeres. La edad media en la profesión de 50,5 años. Los ámbitos profesionales son diversos: un 89% profesionales en activo ejercen en Farmacia Comunitaria; un 4,10% en Farmacia Hospitalaria; y un 2,10% en Administraciones Públicas. Además, miles de farmacéuticos trabajan en Alimentación, Análisis Clínicos, Distribución, Industria, Docencia, Investigación, Dermofarmacia, Salud Pública, Ortopedia y Óptica, entre otros.
Además de la Consejería de Sanidad, Valladolid iluminará de verde la Cúpula del Milenio y la Casa Consistorial. El listado de enclaves que lucirán el color de los farmacéuticos lo completan en Ávila, Los cuatro postes (Ayuntamiento) y la fachada del Colegio; en Burgos, el Ayuntamiento, el Arco de Santamaría (Museo de Farmacia) y el Teatro Principal; en León, la fuente de la plaza de Santo Domingo, la Diputación, el Ayuntamiento de Ponferrada y el Astorga; en Palencia, el Ayuntamiento, la Plaza Mayor, el Cristo del Otero y la Diputación Provincial; en Salamanca, el edificio histórico de la Universidad y la fuente de la Puerta de Zamora; en Segovia, el Teatro Juan Bravo y el Ayuntamiento; en Soria, el Palacio de la Audiencia y la Diputación Provincial; y en Zamora, la iglesia de Santiago El Burgo, la Diputación, el Ayuntamiento de la capital y los de Toro, Benavente y Puebla de Sanabria, además de la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos.
