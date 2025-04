Dos detenidos por apuñalar a un hombre en plena calle en Delicias

Un hombre de 37 ha resultado herido tras ser apuñalado este jueves en plena calle en el barrio de Delicias. El suceso se ha registrado ... minutos antes de las once y media de la mañana en la calle Arca Real, a la altura de la plaza de Lola Herrera, cuando dos hombres, que ya han sido detenidos, han clavado un objeto punzante, presumiblemente un cuchillo, a un tercero en la parte posterior de una pierna.

Pese a que los tres implicados (atacantes y víctima) se conocían previamente se desconoce por el momento el motivo que ha llevado a la agresión, aunque varios vecinos aseguran que venían discutiendo de la calle Canarias (a escasos metros de donde se produjo el apuñalamiento por parte de un hombre de 55 años de nacionalidad española.

Se desconoce por el momento el alcance de la lesión por la cual el hombre ha quedado tendido en el suelo, pero a tenor de la cantidad de sangre en la escena de los hechos no se descarta que se haya visto afectada zona arterial del hombre de 37 años, que ha sido atentido 'in situ' por una ambulancia de Sacyl y trasladado al hospital.

La voz de alerta la ha dado un vecino de la calle que ha llamado a los servicios de emergencias para pedir ayuda al percatarse de la presencia del herido tendido en el suelo. «No he oído gritos ni nada y justo he bajado a la calle a los pocos segundos de suceder todo esto. He visto al hombre desplomado, que parecía que ni respiraba y había mucha sangre», comenta Román Fraile, que vive en el portal junto al que ha ocurrido este apuñalamiento a plena luz del día.

Fraile se ha topado además con la escena de la detención de los dos agresores, que han sido reducidos de inmediato por los agentes que se han personado de inmediato en la calle Arca Real, en una zona que además permanece cortada por las obras de pavimentación que se están realizando. Lo curioso es que ambos agresores han permanecido a escasos metros del lugar donde se ha producido la pelea y el apuñalamiento de la víctima, un portal a la altura del número 24 de esa calle. Se trata de una intervención conjunta entre Policía Nacional y Local, pero han sido finalmente los agentes del Cuerpo Nacional los que han procedido a reducir a los dos hombres que, pese a no haberse movido del lugar, según señalan algunos testigos «han puesto resistencia» a la policía a la hora de ser arrestados en la zona de acceso al parking subterráneo de la Plaza Lola Herrera.