Dos detenidas por robar dinero y joyas a ancianos en Valladolid mediante el 'hurto amoroso' Se ganaron su confianza haciéndose pasar por trabajadoras sociales o incluso con el pretexto de mantener relaciones sexuales con las víctimas, de 80 y 90 años, respectivamente

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres, una en Valladolid el pasado día 24 y la otra en Salamanca el 17, como presuntas autores de uno y dos delitos de hurto, respectivamente. La investigación se inició el mes de septiembre, cuando se recibieron dos denuncias en el Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol de Valladolid de la Policía Nacional.

El primer denunciante, un hombre de 80 años, manifestaba en su denuncia cómo había conocido a una mujer joven un mes antes, y que accedió a su domicilio varias veces con el pretexto de mantener relaciones sexuales, que no se llegaron a consumar. La mujer siempre estaba poco tiempo y en todas las ocasiones le pedía pequeñas cantidades de dinero, en torno a 10 y 20 euros, que el hombre sacaba de una caja fuerte del dormitorio donde se encontraban.

En la última visita que le hizo la joven, anduvo por toda vivienda distrayendo al octogenario, mientras que otra persona accedía al contenido de la caja fuerte y se llevaba 1.000 euros en efectivo y un reloj de oro valorado en 1.000 euros. En la segunda denuncia, la víctima, un varón de 90 años, relató cómo una persona desconocida había accedido al interior de su vivienda y había sustraído un reloj de oro de su propiedad, así como una alianza también de oro, que era de su esposa.

El hombre contó en su denuncia cómo una semana antes, una mujer desconocida de unos 30 años, aproximadamente, le había abordado en la calle, preguntándole por su esposa. Esta mujer resultó ser la misma que en la denuncia anteriormente mencionada. El hombre, pensando que conocía a su esposa, de buena fe le dijo que estaba actualmente ingresada en una residencia. La mujer averiguó en esta conversación que el varón había solicitado una asistenta a servicios sociales para ayudarle en las tareas del hogar.

Con este pretexto, la mujer siguió a la víctima hasta su casa y entro con él, ofreciéndose para limpiar ella la casa. El hombre declinó la oferta alegando, que ya había iniciado el trámite de solicitud a los servicios sociales. Posteriormente, se habría presentado en su domicilio una segunda mujer, que dijo ser asistenta social y que iba a iniciar los trámites de contratación para ayudar al varón en las tareas del hogar. La mujer estuvo viendo el domicilio y realizando una supuesta entrevista durante una hora. Más tarde, volvió con el pretexto de que el hombre firmara un contrato electrónico en el móvil.

Los agentes del Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol de la Policía Nacional iniciaron la investigación, tras recibir ambas denuncias, para determinar la identidad de las presuntas autoras. Tras realizar múltiples pesquisas, pudieron determinar la presunta autoría de la mujer más joven en ambos hechos denunciados, y la implicación de la segunda mujer en el segundo hurto denunciado.

Con antecedentes policiales

Sobre ambas mujeres se cursó una orden de detención policial para ponerlas a disposición judicial. Ambas estaban especializadas en hurtos mediante el modus operandi 'amoroso', que consiste en ganarse la confianza de las víctimas, generalmente personas de edad avanzada, ya sea mediante muestras efusivas de confianza y cariño, haciéndose pasar por trabajadoras sociales o incluso pretendiendo establecer relaciones sexuales con las víctimas.

Ambas mujeres se repartían indistintamente el rol de 'engatusadora' y 'ladrona'. Una vez que una de ellas había distraído a la víctima y estaba confiada, la otra accedía al domicilio sin que el perjudicado se percatase y aprovechaba para robar. Las dos pertenecían a un clan familiar especializado en este tipo de hurtos. A la primera mujer le constaban 17 detenciones policiales por hechos de análoga naturaleza. La mujer fue detenida en Salamanca por agentes de la Policía Nacional el pasado día 17, pasándola a disposición judicial por los hechos ocurridos en Valladolid, y decretando la autoridad judicial su libertad.

La segunda mujer ,en busca y captura, a la cual el constaban seis detenciones policiales, fue localizada y detenida por agentes de la Policía Nacional en Valladolid el 24 de octubre. La mujer permaneció custodiada en dependencias policiales hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.