Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada

Lo que iba a ser un «emocionante primer día por el campo», pronto se convirtió en un quebradero de cabeza para los cazadores de las ... provincias de Valladolid y Zamora. Autores desconocidos, a bordo de un Volkswagen Touareg de color negro, aprovecharon el arranque de la temporada general de caza en Castilla y León (el cuarto domingo de octubre) para desvalijar los vehículos que estaban aparcados en las proximidades de cotos de distintas localidades tanto vallisoletanas como zamoranas.

Así, reventaron las lunas y ventanas de los coches para llevarse todo lo que encontraban en su interior: desde prismáticos, ordenadores y documentación hasta collares de perros. Incluso las cámaras de vigilancia de una nave del municipio zamorano de Villalobos captó cómo, a las 17:00 horas del día 26, tres individuos -junto a un monovolumen negro- saltaban la valla de seguridad para intentar llevarse un galgo que en ese momento había en su interior.

«La preocupación es máxima. El domingo por la mañana, en varios pueblos de Zamora, mientras mientras los cazadores disfrutaban por el campo de un emocionante primer día, unos vándalos realizaron graves hechos delictivos», lamenta la Federación de Caza de Zamora, que también concreta que se registraron incidentes similares en las localidades de Molacillos, Villalobos, Pozoantiguo, Pinilla de Toro y Villar.

La jornada delictiva de estos autores -los hechos ya están en conocimiento de la Guardia Civil- comenzó sobre las diez y media de la mañana en Villalar de los Comuneros. Allí rompieron las lunas de los turismos para sustraer prismáticos, collares y enseres de perros, además de un ordenador, un móvil de empresa y documentación.

Siguieron por la comarca, y más tarde hicieron lo propio en Casasola de Arión y Pedrosa del Rey. De hecho, la Guardia Civil de Valladolid ha recibido dos denuncias por robos en el interior de vehículos en este último pueblo. Más tarde, ya enfilaron hacia la provincia zamorana y llegaron a Villalonso y Toro, dejando a su paso un reguero de robos en todos los coches que encontraban a su paso.

Caza menor en Castilla y León Temporada general Desde el cuarto domingo de octubre hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente. Con carácter general, no se podrá cazar tres o más días consecutivos sobre las mismas especies excepto si el plan cinegético aprobado lo contempla

Liebre con galgo Desde el día 12 de octubre hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente.

Zorro Además de en la temporada general y en media veda, se podrá cazar el zorro durante el ejercicio de la caza de cualquiera de las especies de caza mayor.

Caza de paloma torcaz y zorzales en pasos Desde el 1 de octubre hasta el segundo domingo de febrero del año siguiente.

Media veda Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar las siguientes especies: codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro. Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar, además, las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.

Este día 26 arrancó la temporada general de caza en Castilla y León. La Junta concreta en su portal web que ésta se desarrolla desde el cuarto domingo de octubre y hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente. «Con carácter general, no se podrá cazar tres o más días consecutivos sobre las mismas especies excepto si el plan cinegético aprobado lo contempla», explica el Ejecutivo autonómico.

Por su parte, la caza de libre con galgo está permitida desde el 12 de octubre y hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente. Con zorro, además de en la temporada general y en media veda, se puede cazar durante el ejercicio de la caza de cualquiera de las especies de caza mayor. Asimismo, la caza de paloma torcaz y zorzales en pasos se permite desde el 1 de octubre hasta el segundo domingo de febrero del año siguiente.