Varias personas asaltan una nave en la localidad zamorana de Villalobos. En el círculo, lunas de un coche del mismo municipio reventadas. El Norte

Valladolid

Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada

Las cámaras de vigilancia de una nave de la localidad zamorana de Villalobos captaron a tres individuos cuando intentaban llevarse un galgo este domingo

Miguel Ángel Rochas

Miguel Ángel Rochas

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:27

Lo que iba a ser un «emocionante primer día por el campo», pronto se convirtió en un quebradero de cabeza para los cazadores de las ... provincias de Valladolid y Zamora. Autores desconocidos, a bordo de un Volkswagen Touareg de color negro, aprovecharon el arranque de la temporada general de caza en Castilla y León (el cuarto domingo de octubre) para desvalijar los vehículos que estaban aparcados en las proximidades de cotos de distintas localidades tanto vallisoletanas como zamoranas.

