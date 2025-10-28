Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes

En su paseo diario por la amplia zona verde que abarca varias hectáreas en la parte posterior del Centro Cultural Miguel Delibes, situado entre el ... estadio, Parquesol y Villa de Prado, una mujer se percató de la presencia de un hombre que se encontraba parcialmente oculto entre la vegetación y con una actitud extraña que le hizo pararse y mirar para confirmar lo que estaba viendo.

Según relata la testigo, que prefiere mantener el anonimato, «un hombre de mediana edad estaba tocándose sus partes a la vez que intentaba que no se le viera de cintura para abajo -al estar colocado detrás de un seto-, pero se veía de sobra lo que estaba haciendo. Se veían claros los movimientos propios de una masturbación», asegura.

La mujer vio claramente lo que estaba pasando. «Además, el hombre estaba mirando hacia la puerta del Conservatorio de Música y es que en ese momento salía gente. Le dije a una madre que iba con dos niños pequeños que fuese por otro camino para evitar la situación», recuerda.

Asegura la mujer que el hombre permaneció en la zona de arbustos parcialmente oculto entre la maleza durante casi media hora. «Sobre las ocho de la tarde pasé de nuevo para volver a casa y seguía ahí». La situación le generó »mucho rechazo« y decidió entonces llamar a la Policía Local. Esto ocurrió en la tarde del pasado 16 de octubre. «Describí a los agentes cómo era y de cómo iba vestido para facilitar su identificación». Reconoce la mujer que permaneció en la zona tras la realizar la llamada, aunque »pasarían unos minutos y al no ver a ningún policía me fui porque me entró el miedo. Apenas había gente ya y estaba anocheciendo«, asegura.

Además de advertir a las personas con las que se cruzó en el camino en ese momento, la mujer llamó al 092 para que acudiese al parque. «Estuve esperando su llegada, pero ya estaba anocheciendo, no vi llegar a nadie y me marché porque me entró el miedo de verme sola con una persona en esa actitud cerca».

Hechos similares

Este episodio de exhibicionismo recuerda y mucho al que presenciaron una semana después (el jueves 23 de octubre) varias personas que paseaban por las inmediaciones de la plaza de las Cortes de Castilla y León, en Villa de Prado, que se encuentran a apenas ochocientos metros de distancia del Centro Cultural Miguel Delibes.

En esa ocasión, un hombre de mediana edad -que se encontraba en la zona de los letreros con información de las nueve provincias de la región- estaba con los pantalones a la altura de los tobillos mientras se masturbaba a plena luz de del día en la vía pública.

Como en el caso del Miguel Delibes, las personas que vieron esta actitud de exhibicionismo alertaron a las autoridades. Varios agentes acudieron a la zona aunque no dieron con la persona que estaba realizando estos actos que se recogen en el Código Penal, pero ese aviso sirvió para que lo ocurrido se pusiera en conocimiento de las unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional que patrullan por las calles.

Castigo penal

Hechos como los anteriormente mencionados están recogidos en el artículo 185 del Código Penal, que sanciona la exhibición con penas de prisión de seis meses a un año (en los casos más graves para proteger a menores o personas con discapacidad) o multas de 12 a 24 meses. Además las personas que realizan estos actos pueden ser inscritas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y antecedentes penales.