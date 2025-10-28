El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes. Carlos Espeso

Valladolid

Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes

Una testigo avisó a los agentes al observar al hombre oculto entre unos matorrales y «en clara actitud de masturbarse» en el segundo caso similar ocurrido este mes en Villa de Prado

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 06:49

Comenta

En su paseo diario por la amplia zona verde que abarca varias hectáreas en la parte posterior del Centro Cultural Miguel Delibes, situado entre el ... estadio, Parquesol y Villa de Prado, una mujer se percató de la presencia de un hombre que se encontraba parcialmente oculto entre la vegetación y con una actitud extraña que le hizo pararse y mirar para confirmar lo que estaba viendo.

