El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se quita el anillo de casada. El Norte
Valladolid

'Divorcio exprés', la ley que lo cambió todo: «Sin hijos puedes ir al notario y te separas inmediatamente»

Veinte años después de su entrada en vigor los tiempos para disolver la unión conyugal se han reducido drásticamente y las custodias compartidas son ya la opción mayoritaria

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:27

La conocida como ley del divorcio exprés, que el pasado mes de julio cumplía dos décadas desde que entrara en vigor en 2005, ha transformado ... por completo la forma en la que los cónyuges que deciden tomar caminos separados disuelven el vínculo matrimonial. Las separaciones se han convertido en algo residual; en el 80% de los casos el divorcio se produce de mutuo acuerdo y en familias con hijos menores, la custodia compartida se ha convertido en la opción más habitual. En 2024 se adoptó en más de la mitad de los 397 divorcios en los que fue necesario dirimir sobre las cargas familiares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  6. 6 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  7. 7 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  8. 8 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  9. 9

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  10. 10

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'Divorcio exprés', la ley que lo cambió todo: «Sin hijos puedes ir al notario y te separas inmediatamente»

&#039;Divorcio exprés&#039;, la ley que lo cambió todo: «Sin hijos puedes ir al notario y te separas inmediatamente»