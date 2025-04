Tres de cada diez empresas perdieron la mitad de su facturación por el apagón

10:57

Importante

Sin luz al norte de León

Algunos puntos de Castilla y León no han recuperado todavía el suministro eléctrico tras el apagón registrado ayer lunes a las 12:33 horas. En concreto, el municipio de Villablino, en la comarca de Laciana, al norte de León, no ha recuperado la electricidad ni tampoco las comunicaciones telefónicas. No obstante, están trabajando las distintas operadoras de estos servicios para su restablecimiento.