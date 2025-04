Feijóo ve «lamentable» que Sánchez no quisiera «asumir el mando» El líder del PP critica que el presidente del Gobierno no haya dado todavía «ni media explicación» por el apagón

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 29 de abril 2025, 12:06 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

Un día después de que España se quedase a oscuras y con el servicio eléctrico ya completamente restablecido, Alberto Núñez Feijóo sigue viendo al Gobierno «sobrepasado» por la situación. El líder del PP criticó este martes la «ausencia de información» y calificó de «lamentable» que Pedro Sánchez, al igual que hizo con la dana, no declarase la emergencia de interés nacional a petición propia y dejara esta responsabilidad en manos de las comunidades. «Lamentablemente ayer, otra vez, no ha querido asumir el mando, ha dejado que los presidentes autonómicos a demanda pidiesen la declaración de emergencia nacional», censuró antes de insistir en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es quien debía haber activado de manera inmediata el nivel 3 de emergencia de protección civil ante una caída de la electricidad y de las telecomunicaciones.

Desde Valencia, donde se encuentra como anfitrión del congreso del Partido Popular europeo, el jefe de la oposición exigió certezas a lo ocurrido la víspera porque los ciudadanos no tienen «ni media explicación de lo que ha pasado». «No hay respuestas, solamente hay preguntas», insistió Feijóo. «Lo que sí hemos vuelto a ver otra vez es que tenemos unos ciudadanos ejemplares y un Gobierno absolutamente sobrepasado», aseveró, antes de confirmar que todavía no ha podido contactar con Sánchez, o «el presidente no ha podido contactar conmigo».

Pese a la importancia de la cita en Valencia, la cumbre del PPE pasa a un segundo plano y el líder conservador se centrará en analizar la crisis con los presidentes autonómicos del PP con los que ya mantuvo anoche una primera videoconferencia. Hasta el momento del apagón, el foco estaba puesto en la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión sobre la dana cuando justo se cumplen seis meses. Finalmente el mandatario valenciano no estará presente en la inauguración y dedicará la jornada a supervisar las tareas de seguimiento. Tampoco lo hará Feijóo, que será sustituido por el vicesecretario de Institucional y vicepresidente del Parlamento europeo, Esteban González Pons.

Reuniones en Valencia

Está previsto que el líder de la oposición en España se reúna con el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, además de con el próximo canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, y con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner. Fuentes de su equipo confirman que Feijóo conversó en la tarde del lunes con el primer ministro portugués, Luis Montenegro, y recibió de él «más información que de Pedro Sánchez». Moncloa contactó con Génova pasadas las seis de la tarde del lunes, pero la conversación se remitió a una charla entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aunque «no dio ninguna información nueva».

A ojos de Feijóo, y de muchos de los mandatarios autonómicos del PP, no exigir casi desde el primer momento al Gobierno que se hiciera con el mando de la crisis de la dana fue uno de los grandes errores de Carlos Mazón. En esta ocasión, no hubo ninguna duda sobre la asunción de las competencias y siete de las once comunidades donde gobiernan los populares solicitaron la declaración de emergencia. La primera dirigente en hacerlo fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a la que le siguieron sus homólogos de Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Galicia y Comunitat Valenciana. «Tenemos que ver qué ha ido sucediendo durante estos días y, desde luego, evitar a futuro que nos vuelva a pasar. Un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras a ojos del mundo», remarcó este martes Díaz Ayuso. «No es de recibo el apagón informativo al que nos vimos sometidos», denunció, por su parte, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras.

Las comunidades del PP recibieron la declaración de emergencia nacional a las 00.36 horas de este martes, casi doce horas después del inicio del apagón y tres horas después de que Grande-Marlaska firmara la orden.