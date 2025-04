Cinco horas atrapado en un ascensor: «La tranquilidad se agotaba al fallar todas las opciones»

Carolina Amo Lunes, 28 de abril 2025, 20:30 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

«Aguanta Tito, que ya queda menos», animaba Antonio Sahagún, sargento de bombero a Amador Matallana, un vecino del quinto piso víctima del apagón que llevaba cerca de cinco horas atrapado en el ascensor de su vivienda en el número 25 de Arco de Ladrillo. «La entereza de este chico es increíble, de verdad», aseguraba Sahagún mientras se desplazaba a la planta baja para buscar refuerzos de sus compañeros. La dotación de los Bomberos de Valladolid trataba desde la una menos cuarto de la tarde intentando agotar todas las opciones para sacar al vecino del interior del ascensor, convertido en una trampa por el apagón. En el primer piso y con las puertas del elevador abiertas de par en par se encontraba la pareja de Tito, quien junto a varios vecinos que subían y bajaban por las escaleras le informaban acerca de lo sucedido y le daban ánimos para que no sucumbiera al desaliento. «Pensé que habían saltado los plomos», relataba durante los trabajos de rescate la pareja del afectado.

«Esta es la cuarta intervención del día, y sin duda la que más está costando», explicaba el sargento. Y no por falta de medios, pues tanto el equipo de Bomberos como la Policía Local se desplazó a la zona tan rápido como recibieron la llamada de emergencia. El problema residía en el ascensor. «Hace años cambiaron de un sistema manual a uno automático que necesita corriente para poder funcionar, una corriente de la que ahora no disponemos», añadía el profesional. Además de requerir electricidad, el montacargas disponía de un motor integrado en la parte superior del camarín lo que dificultaba la tarea de poder desbloquearlo. «Nos está volviendo locos», aclaraba el mando de los bomberos. El propietario de una asesoría hacía compañía a la pareja de Tito mientras explicaba que la empresa de la comunidad no sabía qué hacer al tratarse de un ascensor del año 1960.

La única manera de sacar a la víctima consistía en introducir la corriente al edificio a través del generador del equipo de Bomberos y esperar a un técnico de OTIS al que desde hacía más de tres horas se le había perdido la pista. «¿Pero aún sigue ahí?, pobre chico», se lamentaba una vecina que se acercaba de vez en cuando a comprobar si la situación tomaba otro rumbo. Tras varios intentos de arrancar el generador sin éxito, los efectivos valoraron una última opción. «Si vemos que no funciona una vez más tendremos que tirar la pared abajo, no queda otra», sentenció el sargento.

Con el tiempo de espera creciendo y una falsa alarma de vuelta de electricidad a las 17:40, el equipo de Bomberos se preparó para despanelar la pared y poder sacar a Tito por la entreplanta del bajo, tras recibir la aprobación del presidente de la comunidad. «En una intervención normal serían cinco minutos para abrir la puerta y sacar a la persona, pero con las circunstancias del apagón y el ascensor nos ha llevado mucho tiempo», subrayó Antonio Sahagún.

Con los cascos calados, mazo en mano y tras lanzar a Tito por un hueco una manta para cubrirse, los efectivos comenzaron a golpear la pared con fuerza para abrir un boquete por el que rescatar al atrapado por la caída de la luz. La maniobra fue un éxito y el afectado pudo dejar la trampa en la que se había convertido en su estancia en el ascensor durante cinco horas. «Aunque estaba tranquilo no dejaba de ver cómo fallaba opción tras opción.», confesaba el recién liberado. «He estado cinco horas oscuras sin enterarme de nada», añadía Tito, que aseguraba no haber cogido miedo a los ascensores porque «sería muy difícil que volviese a pasar lo mismo». El afectado salió con la bolsa de la compra con la que había entrado en el ascensor y el propósito de aprovechar las viandas, positivo a pesar de la experiencia vivida.

