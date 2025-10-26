«Es un día de celebración, por los que están y por los que no»

Salieron «con tiempo» de Tordesillas para poder estar en el corazón de Valladolid con suficiente antelación y así exprimir y vivir al máximo «esta fiesta ... solidaria». Para «dar una vuelta», tomar un café reposados y recoger dorsales en los casos que fuera necesario. «Nos gusta venir siempre con tiempo, que nunca se sabe y en la A-62 muchas veces hay retenciones», espetó Herminia Merillas, la presidenta local de la Asociación Contra el Cáncer en Tordesillas, que hizo las veces de portavoz de una comitiva formada por más de 120 personas.

Llegaron a bordo de dos autobuses, fletados por la propia agrupación local y por el Ayuntamiento, para mostrar una vez más la «cara solidaria» que, remarcaron, caracteriza a Tordesillas. «Somos un pueblo muy solidario, venimos todos los años muchísima gente; la verdad es que en el pueblo la gente siempre se vuelca mucho con la asociación y con todas las actividades solidarias que se hacen, lo organicemos nosotras o no», añadió Merillas.

A esas más de 120 personas que llenaron los buses también se sumaron tordesillanos que optaron por el vehículo particular para no faltar a la cita. «Mucha gente viene en su propio coche porque hacen la marcha y se reúnen con la familia, comen todos juntos... Es como un día de celebración, por los que están y por los que no», explicó Merillas, mientras sostenía con firmeza un palo de 'selfie' reconvertido para la ocasión en una barra con una pancarta reivindicativa que reclamaba más investigación para luchar contra la enfermedad.

Un farol característico

Y para ser visiblemente reconocibles, para poder verse, ubicarse e identificarse «luego en las fotos», tiraron también de uno de los emblemas del municipio, los faroles, y elaboraron uno propio bajo el lema 'Tordesillas contra el cáncer'. «Es algo muy nuestro y queríamos también destacar la importancia de la investigación, así que decidimos hacer un farol», subrayó Merillas, al tiempo que incidió en el importante papel que desempeña la AECC local «prestando apoyo psicológico». «Es muy importante tanto para los enfermos como para las familias;también apoyados de otra manera, prestando pelucas, material ortopédico... Estamos ahí siempre», concluyó la portavoz.