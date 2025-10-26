El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un nutrido grupo, encabezado por Herminia Merillas (quinta por la derecha) llegó desde Tordesillas. Rodrigo Ucero

«Es un día de celebración, por los que están y por los que no»

«Somos un pueblo muy solidario, venimos todos los años muchísima gente», afirma la presidenta de la AECC en Tordesillas

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:23

Salieron «con tiempo» de Tordesillas para poder estar en el corazón de Valladolid con suficiente antelación y así exprimir y vivir al máximo «esta fiesta ... solidaria». Para «dar una vuelta», tomar un café reposados y recoger dorsales en los casos que fuera necesario. «Nos gusta venir siempre con tiempo, que nunca se sabe y en la A-62 muchas veces hay retenciones», espetó Herminia Merillas, la presidenta local de la Asociación Contra el Cáncer en Tordesillas, que hizo las veces de portavoz de una comitiva formada por más de 120 personas.

