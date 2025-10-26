El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Salida de la marcha contra el cáncer 2025, este domingo, en Valladolid.

Salida de la marcha contra el cáncer 2025, este domingo, en Valladolid. Carlos Espeso

La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer

La iniciativa, que se ha convertido en una fiesta solidaria en familia, impulsará con su recaudación una investigación sobre tumores que «secuestran» vasos vasculares

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:43

Ni una nube amenazó este domingo la marcha de las marchas en Valladolid, que es la de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en ... una mañana soleada que concentró en el centro de la capital a más de 53.000 andarines y corredores. La última persona inscrita el sábado recogió el dorsal 52.417, pero el puesto que la asociación ubicó en la plaza de Colón, junto a la salida, no dio abasto en la venta de inscripciones de última hora. Había números elevados, incluso un 58.000, pero entre los remolones la numeración salía ya alocadamente. Los 53.000 marcan frontera en esta edición y es una cifra sideral, para el tamaño de la ciudad.

