La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer

Ni una nube amenazó este domingo la marcha de las marchas en Valladolid, que es la de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en ... una mañana soleada que concentró en el centro de la capital a más de 53.000 andarines y corredores. La última persona inscrita el sábado recogió el dorsal 52.417, pero el puesto que la asociación ubicó en la plaza de Colón, junto a la salida, no dio abasto en la venta de inscripciones de última hora. Había números elevados, incluso un 58.000, pero entre los remolones la numeración salía ya alocadamente. Los 53.000 marcan frontera en esta edición y es una cifra sideral, para el tamaño de la ciudad.

Ha sido una mañana festiva, teñida de verde, con andarines que iniciaban la marcha al son de los Hombres G y su 'Voy a pasármelo bien', pero con un trasfondo contundente: el que supone que la recaudación impulsará un proyecto de investigadores que desde Salamanca trabajan en dar con la tecla que permita noquear a los tumores que 'secuestran' vasos vasculares , porque vez dominadas venas y arterias utilizan esas vías para crecer y hacerse fuertes. «A más investigación, menos cáncer; a más investigación, más vida», resumía Artemio Domínguez, presidente de la AECC en Valladolid, momentos antes de la salida.

Ampliar Rodrigo Ucero

El equipo de José Manuel Muñoz, profesor de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Salamanca, recibirá los fondos recaudados en la marcha pucelana. El investigador confesaba junto al Campo Grande vallisoletano sentirse abrumado por la responsabilidad de un respaldo ciudadano tan masivo de «gente que pone las esperanzas en la investigación para ayudar a salvar vidas». La aportación 'extraordinaria' que recibirá de la AECC de Valladolid permitirá a la gente que lidera José Manuel Muñoz «crecer muchísimo como grupo de investigación y poder avanzar muchísimo en nuestro estudio».

«Somos la envidia de España. Nos preguntan qué pasa en Valladolid, pues que el valor de la solidaridad predomina sobre otros» Artemio Domínguez Presidente de la Asocición Española contra el Cáncer en Valladolid

«La marcha se ha convertido en una fiesta familiar en la que abuelos, padres, hijos salen a caminar para ayudar a las personas que tienen cáncer y a sus familiares», valoró Domínguez. El responsable de la entidad organizadora volvía a recordar que el cáncer no es ajeno en la práctica a ningún hogar, con unas expectativas de que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a salir de una consulta médica con este diagnóstico en algún momento de su vida.

La potencia de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid se la dan esos más de 53.000 participantes. «Somos las envidia de España», confesaba Artemio Domínguez. «Nos preguntan desde otros sitios qué pasa en Valladolid. Pues esto es lo que pasa, que el valor de la solidaridad predomina sobre otros», se respondía el presidente provincial de la AECC, que a la reivindicación de fondos para impulsar la investigación sumaba otras dos peticiones: la de ampliar los espacios sin humo en la ciudad para ganar en prevención y la necesidad de que haya una entidad que evalúe a nivel nacional los datos y protocolos de los cribados para detectar precozmente el cáncer. Esta última reivindicación está de actualidad tras las polémica con la falta de aviso a mujeres andaluzas con mamografías con resultado sospechoso que requerían más pruebas. Y si todo esto pudiera cuajar con un clima de «consenso» político, pues sería lo ideal, apuntó Domínguez.

Ampliar Carlos Espeso

El carburante de la marcha son los andarines, pero es un evento de calado con un respaldo de las instituciones y de los políticos, además de empresas colaboradoras. A la salida asistían miembros del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Junta. Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, se mostró abierto a valorar esa ampliación de espacios libres de humo en la capital. «Yo estoy a favor de todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de los ciudadanos. Eso se estudiará, se analizará y se llegará a las conculiones que entre todos, de común acuerdo, llevemos a efecto. Pero el principio es el de la salud, el bienestar y el respeto entre todos», refirió el regidor.

También habló Conrado Íscar, presidente de la Diputación, que recordó el convenio que mantiene la institución con la AECC para acercar a Valladolid a las mujeres que residen en los pueblos y tienen que hacerse la mamografía del cribado del cáncer de mama y puso en valor las marchas en favor de la asociación que salpican el calendario en numerosas localidades de la provincia y que agrandan la recaudación que se destina a investigación. La Diputación ha facilitado este domingo una docena de autobuses para acercar andarines a la capital. «Vienen llenos»; ha señalado Conrado Íscar, que ha destacado que podrían ser más vehículos, pero que se topan con el problema de que no encuentran más autobuses disponibles. «Esa es la realidad», ha precisado.

La Junta de Castilla y León ha estado representada en la carrera por la consejera María González Corral, titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García-Cruces, que se han sumado a un nutrido contingente de concejales y diputados provincial y nacionales, en una foto de familia en la salida en la que no cabía un alfiler. Una pancarta al inicio de la marcha les dejaba un recado: 'Más prevención, menos promesas'. Directo y claro, solo en cuatro palabras.

Corredores en meta

Una salida que seguía evacuando participantes cuando ya habían llegado a meta los corredores más rápidos en cubrir el trayecto urbano circular que ha llevado la marea verde por todo el centro. Menos de veinte minutos han tardado en culminar la marcha Julián Hernangómez y Rafael Fernández, los dos primeros corredores en acabar el trayecto. A la par. Codo con codo. «Para mí es casi una obligación estar aquí», reflejaba el segundo. Corredores habituales, la para ellos más 'carrera' que marcha del cáncer, no fue competitiva. «La hemos disfrutado como compañeros, hemos ido juntos toda la carrera, que es peculiar, sin luchar ni meter codo, es otra manera de correr», precisaba Julián Hernángomez.

Tras los dos primeros fue llegando un rosario de corredores. Contrastaba ese salpicado de participantes en la llegada con el aluvión de personas que aún estaban empezando. Entre los madrugadores en cubrir el recorrido, llegando al filo de las 10:50 horas (la salida fue las 10:31 horas), estaba Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Y también un tándem especial, el formado por Javier y Asier Bravo, padre e hijo. El último, de 13 años, disfrutó de la experiencia de correr con su progenitor y hacerlo como homenaje y en recuerdo de su abuelo, fallecido a causa del cáncer. «Ahí teníamos la cara de él durante toda la carrera», apuntaba Javier. Una muestra de que el amor gasta suela contra el cáncer y que esa suma de pasos y zancadas llenan la hucha de la investigación que da esperanza a enfermos y familiares.

Culminó la marcha de 2025. Cada cual a su ritmo. Con vermú de premio para muchos y quizás con una agenda, un paraguas o una pulsera de la Asociación Española Contra el Cáncer en la mochila. En el puesto instalado en la Acera de Recoletos, el 'todoventas' de la mañana fue una sudadera molona con la leyenda de 'nos lo tomamos a pecho' que abandera la lucha contra el cáncer de mama. Todo suma.