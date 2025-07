La DGT admite el tapón para sacarse el carné y anuncia medidas que no satisfacen a las autoescuelas

En vista del colapso para obtener el carné de conducir que afecta en Valladolid a más de 3.500 personas que tienen por delante al menos tres meses de espera, ... la DGT ha emitido un comunicado en el que admite la situación, pero matiza que esas cifras que hace una semana publicó el sector «indican única y exclusivamente el número de alumnos que han resultado aptos en la prueba teórica en Valladolid en los dos últimos años», que están pendientes de examinarse sí «pero también con diversas circunstancias como que deciden voluntariamente aplazarlo por cuestiones personales, que todavía no tienen las habilidades y destrezas suficientes para presentarse al examen práctico, o que han suspendido y tienen que volver a esperar turno para examinarse», argumentan.

Una apreciación que no convence desde la asociación que aglutina a unas 40 autoescuelas en Valladolid y que hablan de una «situación crítica» este año. No entienden el hecho de que la DGT admita la espera pero al mismo tiempo reste importancia a la situación y que pidan a las autoescuelas que presenten a los aspirantes «con mayor nivel de preparación siendo de vital importancia este hecho para ir en línea y dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2030».

Los profesionales del sector se defienden de estas peticiones de elegir a los mejores recordando que «siempre son realistas a la hora de comunicarse con los futuros candidatos» aunque hacen hincapié en el hecho de que «son alumnos sí, pero también son clientes que están pagando por un servicio y que tienen derecho a pedir realizar ese examen», explica José Luis Matos, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas.

«Llevamos varios años impulsado diversas medidas y cambios estructurales para dimensionar la plantilla de examinadores» Inmaculada Matías Jefa DGT Valladolid

Es más, según el propio Matos, asegura que «es la propia DGT la que con el paso del tiempo ha ido quitando medidas que ahora se han vuelto en su contra, como la obligatoriedad de dar determinado número de clases al suspender por segunda vez o la de acreditar con un documento por parte del profesor la aptitud para presentarse al examen práctico y ahora no quieren responsabilizarse».

Desde la asociación comentan que esta «es la primera vez que la DGT admite a nivel nacional el tapón que hay para obtener el permiso de conducir». De hecho, el organismo ha anunciado la incorporación en septiembre de 118 nuevos examinadores y otros 100 más previstos en la oferta pública de empleo para este año. «Algo que a Valladolid no le va a suponer ningún cambio porque no vienen a cubrir la plaza aquí y vamos a seguir con una tasa de examinadores cubierta al 80%», señala.

Para todo Valladolid (capital y provincia) hay ocho examinadores, «¿por qué los dos que faltan desde junio de 2024 no se han repuesto? ¿por qué no se reponen esas dos plazas con interinos para aliviar la situación?», pregunta Matos, quien asegura que «de esos 8 examinadores, uno acaba de pedir traslado y será repuesto en septiembre, por lo que nos quedamos como estábamos. No arreglan nada y el problema sigue aumentando», asevera.

«Valladolid tiene una tasa de aptos por encima de la media nacional y ni aún así solucionan la falta de examinadores» José Luis Matos presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de la DGT explican que «en lo que llevamos de año se han realizado en la provincia de Valladolid un total de 8.381 pruebas de circulación con un resultado de no aptos en primera convocatoria para el permiso B, el de coche, de un 51%», es decir, más de la mitad de los alumnos que se presenta es declarado 'no apto' y tienen examinarse otra vez y deben esperar nuevamente su turno, en ocasiones varias veces. «Pero se les olvida decir que tenemos una tasa de aptos del 49% este año, un 1% más que ene l anterior, y casi cuatro puntos por encima de la media nacional que está en un 45,3% y seguimos sin examinadores suficientes pese a demostrar que la gente va más preparada que en otras ciudades al examen», contesta el presidente de la asociación.

Son diferentes puntos de vista los que argumentan desde la DGT «y que no sirven para dar solución al problema que se veía venir desde hace más de un año aquí en Valladolid, cuando nos quedamos sin esos dos examinadores», dice Matos.

Planificación y servicio

El problema parece lejos de solucionarse si en Valladolid no se amplía esa tasa de personas capacitadas para examinar a los futuros conductores de moto, vehículos especiales o coche, aunque desde la Jefatura de Tráfico reiteran «una rigurosa planificación de todas las pruebas para obtención de las diferentes clases de permiso (teóricas, destreza en circuito cerrado y circulación en vías abiertas) en los centros de examen de Valladolid y Medina del Campo, maximizando siempre los recursos disponibles» a la vez que se explica desde este organismo que se busca «dar el mejor servicio» por lo que llevan desde 2018 apostando por nuevos efectivos mediante la creación del Cuerpo General de Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico.