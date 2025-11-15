El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detenido en Valladolid un hombre con una orden de detención de Rumanía

Se le imputan los delitos de falsa declaración, cruce fraudulento de frontera, suplantación de identidad y manipulación de documentos oficiales

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:33

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes día 11 en Valladolid a un hombre sobre el que constaba en vigor una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales de Rumanía.

La intervención tuvo lugar en torno a las 13:00 horas, durante la ejecución de un dispositivo estático de control en la Nacional 610, dentro del término municipal de Valladolid. El operativo, orientado a la prevención de tenencia de armas, drogas y otras sustancias prohibidas, permitió la identificación del individuo reclamado.

La orden judicial internacional responde a la imputación de cuatro delitos: falsa declaración, cruce fraudulento de frontera, suplantación de identidad y manipulación de documentos oficiales. Por todo esto, los agentes procedieron a la detención del sujeto por un delito de falsedad documental y por la orden de detención europea y a su traslado a dependencias policiales para su custodia.

Tras su detención, se han activado los protocolos correspondientes en coordinación con la autoridad judicial competente, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en el marco de cooperación penal europea.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid pusieron en conocimiento del Juzgado

