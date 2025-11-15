Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana

El Norte Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron a última hora de la tarde del pasado jueves a un menor de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos se produjeron sobre las 20:10 horas en la calle Mariemma, entre la plaza Circular y la de San Juan, cuando la sala CIMACC 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que habían retenido a un individuo que, al parecer, habría intentado sustraer el bolso a una mujer de avanzada edad.

Así, una patrulla que estaba realizando labores de seguridad ciudadana se desplazaron, en vehículo policial uniformado, rápidamente hasta el lugar y se entrevistaron con varios testigos y la víctima. Uno de los testigos manifestó que, mientras caminaba por la calle, observó cómo un joven intentaba arrebatar por la fuerza el bolso a una anciana. Al percatarse de la situación, comenzó a gritar para llamar la atención y emprendió la persecución del presunto autor.

Durante la carrera se unió a la persecución un segundo ciudadano, quien también fue entrevistado por los agentes. Este segundo testigo relató que, al escuchar los gritos de auxilio, salió corriendo tras el sospechoso, logrando interceptarlo a los pocos metros y regresando con él al lugar de los hechos, donde fue localizado por la patrulla policial.

La víctima, por su parte, confirmó que mientras caminaba por la calle Mariemma fue abordada por un joven que intentó arrebatarle el bolso mediante un fuerte tirón. La mujer se resistió sujetando con fuerza sus pertenencias, momento en el que escuchó gritos a lo lejos. Ante ello, el agresor desistió y emprendió la huida, si bien fue alcanzado por uno de los testigos.

Tras recabar los testimonios de los presentes y proceder a la identificación del presunto autor, los agentes trasladaron al individuo a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas. Una vez finalizadas, y en coordinación con la Fiscalía de Menores, el detenido fue puesto en libertad y entregado para su custodia a sus responsables legales.