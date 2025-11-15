Detenidos tras ser sorprendidos cuando forzaban cerraduras de vehículos aparcados en el Paseo del Cauce

ValladolidDetenidos tras ser sorprendidos cuando forzaban cerraduras de vehículos aparcados en el Paseo del Cauce
La Policía Local intervino a los jóvenes, de 24 y 25 años, herramientas empleadas presumiblemente para cometer robos
E. E.
Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:07
Iban caminando de madrugada por las inmediaciones del Paseo del Cauce tratando de pasar desapercibidos, pero la intuición y el olfato de los agentes, unida ... a la presencia de manijas de coches tiradas por la calzada tras su paso, les delató. La Policía Municipal de Valladolid ha detenido a dos jóvenes como presuntos autores de robos con fuerza tras ser sorprendidos mientras forzaban vehículos estacionados en la vía pública.
Todo comenzó sobre las cuatro de la madrugada de este sábado. A esa hora, una patrulla que realizaba labores de seguridad por la zona vio a dos personas en actitud que levantó sus sospechas. Estaban a la altura del Paseo de la Ingeniería (un tramo de la calle Nochevieja, junto a la facultad de Industriales) y decidieron interceptarles para proceder a su identificación. Eran un hombre de 24 años y una mujer de 25 a los que, tras el correspondiente registro y cacheo superficial, intervinieron diversas herramientas que podrían ser utilizadas presuntamente para cometer los robos.
Por todo ello, y ante la presencia de cerraduras de vehículos tiradas en las proximidades, procedieron a su detención.
