El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid. C. Espeso

Valladolid

Detenidos tras ser sorprendidos cuando forzaban cerraduras de vehículos aparcados en el Paseo del Cauce

La Policía Local intervino a los jóvenes, de 24 y 25 años, herramientas empleadas presumiblemente para cometer robos

E. E.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Iban caminando de madrugada por las inmediaciones del Paseo del Cauce tratando de pasar desapercibidos, pero la intuición y el olfato de los agentes, unida ... a la presencia de manijas de coches tiradas por la calzada tras su paso, les delató. La Policía Municipal de Valladolid ha detenido a dos jóvenes como presuntos autores de robos con fuerza tras ser sorprendidos mientras forzaban vehículos estacionados en la vía pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  4. 4 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  5. 5 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  6. 6 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  7. 7

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  8. 8 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  9. 9 Un análisis sobre el tratamiento del caso Esther López pone en valor el rigor del periodismo local
  10. 10 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenidos tras ser sorprendidos cuando forzaban cerraduras de vehículos aparcados en el Paseo del Cauce

Detenidos tras ser sorprendidos cuando forzaban cerraduras de vehículos aparcados en el Paseo del Cauce