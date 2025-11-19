El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dependencias de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. El Norte

Detenido en Valladolid el cabecilla de una embarcación ilegal de migrantes desde Marruecos

Las Fuerzas Armadas Reales de país africano frustraron la operación al interceptar, en diciembre de 2020, una lancha neumática que se disponía a zarpar con 22 personas

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:46

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid detuvieron el pasado lunes día 17 a un hombre sobre el que pesaba una reclamación judicial internacional emitida por las autoridades de Marruecos. El Grupo 2º de la Oficina Central Nacional de Localización de Fugitivos puso sobre aviso a los agentes de Valladolid de que todos los indicios apuntaban a que se encontraba en la ciudad un varón buscado por las autoridades de Marruecos.

El individuo estaba buscado por los hechos acaecidos en la playa de Ras Rmel en la región de Tánger en Marruecos, el 3 de diciembre de 2020. Entonces, agentes de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos frustraron una operación de migración ilegal hacia España, deteniendo una embarcación neumática que se disponía a zarpar con 22 personas. La investigación de las autoridades de Marruecos determinó la identidad del responsable, imputado por delitos de asociación de malhechores y organización de emigración ilegal.

Sobre el hombre se cursó una reclamación judicial internacional, alcanzando una pena máxima de 20 años en Marruecos los delitos que se le imputan. Los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid, una vez que tuvieron conocimiento de la requisitoria, iniciaron las pesquisas para localizar al hombre de nacionalidad marroquí, culminando con su detención en la calle Prado de la Magdalena en la tarde del día 17.

La detención ha sido comunicada al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, al objeto de poner a disposición de las autoridades marroquís al fugitivo detenido.

