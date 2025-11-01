El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional. El Norte

Valladolid

Detenido por robar chatarra y cobre de la obra en la que trabajaba y venderlo por 3.685 euros

La Policía busca a otras tres personas por el mismo delito, aunque se encuentran en paradero desconocido

E. N.

E. N.

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:46

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de hurto, además de imputar los mismos hechos a otras tres personas (en paradero desconocido), cometido en una obra de rehabilitación de un edificio de la capital vallisoletana. La investigación se inició tras la denuncia presentada por el responsable de una entidad subcontratada para el derribo del inmueble, quien detectó la desaparición de material de desecho destinado a la venta en centros de reciclaje. Según el contrato entre la empresa principal y la subcontrata, los beneficios obtenidos por la venta de estos materiales debían repartirse al 50% entre ambas partes.

El gerente de la empresa había advertido en varias ocasiones de la falta de material y alertó a los trabajadores de que este debía ser gestionado por la empresa. Los agentes de la Comisaría de Delicias comprobaron que cuatro obreros vinculados a la obra aprovechaban para sustraer chatarra y cobre, que posteriormente vendían en distintos centros de reciclaje de Valladolid sin autorización.

Sucesos en Valladolid

Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria

Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria

Detenido en Valladolid por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Detenido en Valladolid por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí

Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí

Durante la investigación, se constató que los implicados realizaron quince ventas por un importe total de 3.685 euros.

El pasado 21 de octubre, los policías detuvieron a uno de los trabajadores, mientras que los otros tres fueron imputados por el mismo delito. El detenido prestó declaración en dependencias policiales y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Por su parte, los tres imputados restantes han abandonado la ciudad, por lo que se ha cursado una orden de detención policial contra ellos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  2. 2 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  3. 3 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  4. 4

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  5. 5

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  6. 6

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  7. 7

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  10. 10

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por robar chatarra y cobre de la obra en la que trabajaba y venderlo por 3.685 euros

Detenido por robar chatarra y cobre de la obra en la que trabajaba y venderlo por 3.685 euros