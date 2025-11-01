Detenido por robar chatarra y cobre de la obra en la que trabajaba y venderlo por 3.685 euros

E. N. Valladolid Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:46 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de hurto, además de imputar los mismos hechos a otras tres personas (en paradero desconocido), cometido en una obra de rehabilitación de un edificio de la capital vallisoletana. La investigación se inició tras la denuncia presentada por el responsable de una entidad subcontratada para el derribo del inmueble, quien detectó la desaparición de material de desecho destinado a la venta en centros de reciclaje. Según el contrato entre la empresa principal y la subcontrata, los beneficios obtenidos por la venta de estos materiales debían repartirse al 50% entre ambas partes.

El gerente de la empresa había advertido en varias ocasiones de la falta de material y alertó a los trabajadores de que este debía ser gestionado por la empresa. Los agentes de la Comisaría de Delicias comprobaron que cuatro obreros vinculados a la obra aprovechaban para sustraer chatarra y cobre, que posteriormente vendían en distintos centros de reciclaje de Valladolid sin autorización.

Durante la investigación, se constató que los implicados realizaron quince ventas por un importe total de 3.685 euros.

El pasado 21 de octubre, los policías detuvieron a uno de los trabajadores, mientras que los otros tres fueron imputados por el mismo delito. El detenido prestó declaración en dependencias policiales y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Por su parte, los tres imputados restantes han abandonado la ciudad, por lo que se ha cursado una orden de detención policial contra ellos.