Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí

Despliegue de Bomberos y sanitarios en la calle Mantería, este viernes.

Á. M. Valladolid Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

Surrealista intervención de los Bomberos de Valladolid y de los sanitarios en la tarde de este viernes, después de que acudieran de urgencia hasta la ... calle Mantería de la capital vallisoletana ante la posibilidad de un intento autolítico en el interior de una vivienda. El avisó entró sobre las 23:00 horas después de que un familiar, preocupado por su ser querido, llamara a emergencias, sobre todo, porque según relató, la misma persona había intentado quitarse la vida recientemente y en ese momento no respondía a las llamadas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión