El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Despliegue de Bomberos y sanitarios en la calle Mantería, este viernes. Daniel Moreno
Valladolid

Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí

La alerta movilizó a Bomberos y sanitarios hasta la calle Mantería, donde tras acceder al domicilio se encontraron con una persona recién instalada en la vivienda

Á. M.

Á. M.

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Surrealista intervención de los Bomberos de Valladolid y de los sanitarios en la tarde de este viernes, después de que acudieran de urgencia hasta la ... calle Mantería de la capital vallisoletana ante la posibilidad de un intento autolítico en el interior de una vivienda. El avisó entró sobre las 23:00 horas después de que un familiar, preocupado por su ser querido, llamara a emergencias, sobre todo, porque según relató, la misma persona había intentado quitarse la vida recientemente y en ese momento no respondía a las llamadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  2. 2 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  3. 3

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  4. 4

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  5. 5 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  6. 6

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  7. 7

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  8. 8

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  9. 9

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  10. 10

    Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí

Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí