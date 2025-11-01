Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
La alerta movilizó a Bomberos y sanitarios hasta la calle Mantería, donde tras acceder al domicilio se encontraron con una persona recién instalada en la vivienda
Valladolid
Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:09
Surrealista intervención de los Bomberos de Valladolid y de los sanitarios en la tarde de este viernes, después de que acudieran de urgencia hasta la ... calle Mantería de la capital vallisoletana ante la posibilidad de un intento autolítico en el interior de una vivienda. El avisó entró sobre las 23:00 horas después de que un familiar, preocupado por su ser querido, llamara a emergencias, sobre todo, porque según relató, la misma persona había intentado quitarse la vida recientemente y en ese momento no respondía a las llamadas.
Tras llegar al bloque, bomberos y sanitarios subieron hasta la vivienda, llamaron a la puerta y abrió una señora sin saber qué sucedía. La misma indicó que se había instalado recientemente, mientras que el resto de vecinos apuntaron que al hombre que buscaban ya no residía allí desde hace casi un mes.
Tras el malentendido, los Bomberos de Valladolid y emergencias sanitarias abandonaron la zona ante un aviso de intento autolítico falso.
