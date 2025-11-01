El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la Policía Nacional. El Norte
Valladolid

Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria

La víctima tuvo que ser asistida por una brecha en la ceja tras el golpe de un miembro de un grupo juvenil violento

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:31

Comenta

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron el pasado miércoles a un joven como presunto autor de un delito de lesiones tras dar un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria de la capital vallisoletana. Los hechos ocurrieron el 18 de octubre cuando la víctima, un joven menor de edad, se encontraba acompañado de una chica, también menor, en el citado paseo de la capital vallisoletana sobre las 20:00 horas, según informó la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical.

En ese momento, se les acercó el agresor, a quien conocía la víctima de una conversación que habían mantenido semanas atrás y en las que el joven había referido varios insultos hacia la madre de la víctima. Al ser reprochado por esos insultos, se inició una discusión, en la que el joven propinó un puñetazo en el rostro a la víctima y se dio a la fuga, ocasionando un corte sangrante en la ceja.

De hecho, la víctima tuvo que ser asistida de ese corte en la ceja en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, requiriendo varios puntos de sutura, y posteriormente presentó la denuncia de lo ocurrido en la Oficina de Denuncias de la Comisaría de Distrito de Valladolid Delicias.

Cuando los investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de lo ocurrido, iniciaron una investigación tendente a identificar y detener al responsable de la agresión. Dicha investigación dio como resultado la identidad del joven presunto agresor, que resultó ser un conocido de los agentes de Policía Nacional por estar vinculado a grupos juveniles violentos de Valladolid y haber sido detenido en ocho ocasiones en lo que va de año.

Tras su identificación, el joven fue detenido el pasado 29 de octubre por agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones. Al arrestado se le tomó declaración en dependencias policiales y el atestado fue remitido a la autoridad judicial, quedando el joven en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

