Desarticulado un punto de venta de heroína en Valladolid La actuación de la Policía Nacional se ha saldado con la detención de dos personas

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:39

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid desarticularon un punto de venta de heroína en la capital vallisoletana con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Además, se decretó el ingreso en prisión del varón.

Los agentes tuvieron conocimiento, por varias informaciones de diversos ciudadanos, de que se estaba produciendo la venta de estupefacientes en las inmediaciones de la calle Donantes de Sangre de la capital pucelana, según informó la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical.

Los investigadores establecieron varias vigilancias en la zona a principios de octubre para determinar la veracidad de las informaciones que resultaron ser ciertas, por lo que iniciaron una operación policial al objeto de determinar la identidad de las personas que vendían droga.

Las pesquisas de los agentes se centraron en dos personas, un hombre y una mujer, quienes parecían ser los vendedores, por lo que se intensificaron las vigilancias sobre ellos para determinar la autoría de las transacciones. Dichas pesquisas resultaron ser difíciles, puesto que ambas personas adoptaban numerosas medidas de seguridad para eludir la vigilancia policial.

En el atestado policial se dejó constancia de cómo ambos se desplazaban a distintos puntos de la ciudad, previamente concertados con los compradores de droga, mediante el uso de un patinete eléctrico. La droga que vendían era heroína, en pequeñas dosis en la modalidad de menudeo y, gracias al operativo policial, se consiguieron interceptar posteriormente varias papelinas de droga a los compradores.

Por todo esto se estableció un operativo para la detención de estas dos personas que culminó el día 26 de noviembre en la calle San José de la capital. Agentes de paisano se identificaron y procedieron a la detención del hombre y la mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

En el momento de la detención, el varón quiso darse a la fuga llegando a empujar a varias personas, pero los actuantes se lo impidieron. Sobre el hombre pesaba una reclamación judicial para ingreso en prisión, interesada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid.

Asimismo, se les intervino en el momento de su detención Rivotril líquido y en pastillas, que junto a las papelinas intervenidas, hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 262,39 euros, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Valladolid, donde permanecieron bajo custodia mientras se concluían las diligencias policiales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso inmediato en prisión del hombre y libertad para la mujer.