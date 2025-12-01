El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Herido un hombre de 59 años tras volcar su camión en Pollos

El propio conductor ha alertado a los servicios de emergencia del accidente, que se ha producido al mediodía de este lunes en la N-620

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:16

Comenta

Un hombre de 59 años ha resultado herido al mediodía de este lunes al volcar el camión que conducía a la altura de la localidad vallisoletana de Pollos. El accidente se ha producido sobre las 13:10 horas en el kilómetro 170 de la carretera N-620, momento en el que el propio conductor ha alertado a los servicios de emergencias de que había sufrido un siniestro vial.

Noticias relacionadas

Herida una joven al salirse su coche de la A-6 en Medina del Campo

Herida una joven al salirse su coche de la A-6 en Medina del Campo

Un herido en una colisión entre dos coches a la entrada de Íscar

Un herido en una colisión entre dos coches a la entrada de Íscar

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario para atender al varón, que se quejaba de dolor en un hombro y una pierna.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  5. 5

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  8. 8

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  9. 9

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  10. 10

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un hombre de 59 años tras volcar su camión en Pollos

Herido un hombre de 59 años tras volcar su camión en Pollos