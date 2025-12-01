Herido un hombre de 59 años tras volcar su camión en Pollos El propio conductor ha alertado a los servicios de emergencia del accidente, que se ha producido al mediodía de este lunes en la N-620

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:16 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

Un hombre de 59 años ha resultado herido al mediodía de este lunes al volcar el camión que conducía a la altura de la localidad vallisoletana de Pollos. El accidente se ha producido sobre las 13:10 horas en el kilómetro 170 de la carretera N-620, momento en el que el propio conductor ha alertado a los servicios de emergencias de que había sufrido un siniestro vial.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario para atender al varón, que se quejaba de dolor en un hombro y una pierna.