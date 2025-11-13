El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El activista Luis Ocampo, en una imagen de archivo. Ricardo Otazo

Valladolid

Denuncian el incumplimiento de una sentencia que obligó a la Subdelegación a devolver una multa de 700 euros

El activista Luis Ocampo ha presentado en el juzgado un recurso para solicitar la ejecución forzosa de la resolución judicial, que no se ha producido por un «error administrativo», apunta Jacinto Canales

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

El activista vallisoletano Luis Ocampo ha acusado a la Subdelegación del Gobierno de incumplir una sentencia dictada el pasado mes de mayo por el Juzgado ... de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid, que obligaba a esta administración restituirle el pago de una multa de 700 euros por desobediencia en aplicación de la Ley Mordaza. Los hechos que iniciaron la propuesta de sanción tuvieron lugar en mayo de 2022, durante una concentración por la situación de la Sanidad Pública en El Bierzo frente a la Consejería del ramo en Valladolid, cuando, según constaba en la denuncia, este desoyó las órdenes de un policía que lo emplazó a desalojar una acera.

