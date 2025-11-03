El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una manifestación contra la ley mordaza recorre Bajada de la Libertad, en una imagen de archivo. Henar Sastre

La 'ordenanza antisocial', la primera 'mordaza' en Valladolid

La plataforma ciudadana por las libertades, que nació en 2011 para oponerse a la regulación municipal, fue de las primeras en movilizarse contra la ley estatal

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:51

Comenta

El anuncio y la posterior aprobación parlamentaria de la denominada por sus detractores como ley mordaza movilizó en aquellos años a una gran parte de ... la sociedad. Las multitudinarias concentraciones de diciembre de 2014 sacaron a las calles a miles de personas en distintas ciudades de España, siendo Valladolid uno de los primeros sitios en los que los activistas mostraron su oposición a la norma. Ya en octubre de aquel año la conocida como plataforma ciudadana por las libertades inició una campaña informativa con una concentración en la plaza de Fuente Dorada a la que acudieron representantes de colectivos sociales y sindicales. La segunda pata consistió en impartir charlas en los barrios para dar a conocer lo que hasta ese momento era solo un anteproyecto.

