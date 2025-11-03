El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bomberos forestales se manifiestan frente a los antidisturbios durante la protesta por la precariedad del servicio, el pasado septiembre. Rodrigo Jiménez

Los diez años de la ley Mordaza dejan 34.397 sanciones y más de 20 millones en multas en Valladolid

Más de la mitad de las sanciones impuestas entre 2015 y 2024 fueron por tenencia o consumo de drogas en establecimientos o vías públicas de la provincia

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:47

Comenta

34.397 sanciones y casi 20 millones y medio de euros en multas. Es, en cifras, el balance de casi una década de aplicación en ... Valladolid (desde 2015 a 2024) de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Fue una imposición del Ejecutivo popular de Mariano Rajoy, que en 2015 gozaba de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Pero de los diez años que lleva en vigor, siete han sido bajo los mandatos de los gobiernos de coalición liderados por el PSOE, tras la moción de censura que acabó precipitadamente con la segunda legislatura de Mariano Rajoy en 2018.

