Delicias exige frente a Sanidad una reunión sobre el centro de especialidades

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Valladolid y la Asociación Familias Delicias ha salido este viernes a la calle para reclamar al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, una reunión «lo antes posible» para conocer de primera mano la situación actual del centro de especialidades del barrio.

A las 12:00 horas, decenas de personas se han concentrado frente a la Consejería de Sanidad con el objetivo de que se les «escuche» y les dé «una fecha lo antes posible para una reunión que llevamos demandando desde hace muchas semanas», según han explicado desde el colectivo vecinal. «Tras una larga lucha vecinal que consiguió la aprobación de fondos para las obras de rehabilitación, la Consejería alega ahora problemas relacionados con la presencia de amianto en el edificio como nuevo obstáculo, y mientras la población sufre las consecuencias del deterioro de la atención sanitaria han lamentado.

Además, han anticipado su intención de convocar más movilizaciones si la de este viernes no surte efecto. «Estamos hartos de la dejadez de los gestores. Si no nos reciben, volveremos una y otra vez hasta que cumplan con su obligación. Llevamos demasiados años esperando y no vamos a permitir más excusas», han sentenciado.

Los vecinos del barrio acordaron el pasado 27 de febrero, en asamblea, pedir una reunión lo antes posible al consejero de Sanidad para saber de primer mano cuáles son las «nuevas trabas» que impiden la reapertura del centro de especialidades.

Días después, el 7 de marzo, registraron enla Consejería de Sanidad la solicitud de una reunión «inmediata» con Alejandro Vázquez para conocer la situación actual del centro de especialidades del barrio. Ahora, han salido a la calle para que se les emplace, por fin, a un día para fijar una reunión.

