Defensa férrea de Puente en el Senado al exgerente de Auvasa entre críticas del PP

De asunto municipal de Valladolid, a nacional en Madrid. De una cuestión de pleno de Ayuntamiento al Senado de España, donde el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid hizo este martes una defensa rocosa del que fuera gerente de la Empresa ... Municipal de Autobuses (Auvasa) Álvaro Fernández Heredia, como nuevo máximo responsable de Renfe. Le defendió Puente en una pregunta de control en el pleno de la Cámara Alta en la que el senador segoviano Juan José Sanz Vitorio, que es el parlamentario del PP que fiscaliza habitualmente al ministro vallisoletano, sembró dudas sobre la capacitación del Fernández Heredia por las circunstancias que envolvieron de su salida de Auvasa.

«Dudo que haya una persona más capacitada en España», recalcó el ministro de Transportes sobre el responsable de Renfe, tras recordar a la bancada del PP que es un ingeniero de caminos, doctor en Infraestructuras de los Transportes, profesor de Planificación del Transporte, miembro del Comité Europeo de la Unión Internacional de Transporte Público, vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación del Transporte Urbano Colectivo, autor de numerosos trabajos científicos y de libros sobre movilidad, «con 20 años de experiencia en el sector del transporte».

El ministro había escuchado a Sanz Vitorio recordar el paso de Hernández Heredia por Madrid con el famoso episodio del 'pato fake' con el que fue el «hazmerreir de las redes» al acusar de «extermicida de patos» al alcalde Almeida, episodio por el que tachó la presidente de Renfe de «aparente estupidez». A ello sumó el parlamentario del PP cómo puso fin a su etapa de gerente Auvasa. Sanz Vitorio aludió a que primero desistió del cargo porque «echaba de menos a la familia» y luego se le indemnizó como si fuera un despido, tras dejar «un desfase de 2,8 millones de euros». El senador de la oposición afeó que esa indemnización no se reconsiderara, cuando dijo que era el gerente si no comunicaba su marcha con tres meses de antelación el que debía haber indemnizado a Auvasa, y no al revés. «Si fue un fraude de ley (el cobro de la indemnización) no procede que sea el presidente de Renfe o, si se le despidió como así se dijo, ¿alguien que es incapaz de llevar una empresa de 550 trabajadores, cómo puede llevar una de 15.000?», subrayó el senador Sanz Vitorio.

Puente ironiza con la capacitación de Feijóo cuando fue presidente de Correos o de Trillo como embajador en Londres

El ministro recalcó en su respuesta la idoneidad del perfil de Álvaro Hernández Heredia para ponerse a los mandos de Renfe y acusó a los populares de aplicar la «ley del embudo». Con ironía recordó que cuando un Gobierno del PP puso a Alberto Núñez Feijóo al frente de Correos, «lo primero que tuvieron que explicarle era que el franqueo no era eso que él pensaba que era, que era algo diferente». Y lo mismo con el nombramiento de Federico Trillo, tras la polémica por el accidente del aviación del YAC-42, como embajador en Gran Bretaña. «Tuvo que hacer un curso acelerado de inglés», aseguró Puente sobre el exministro de Defensa en la etapa de José María Aznar.

Ampliar F. Heredia, en su etapa de gerente de Auvasa.

«El señor Fernández Heredia es uno de los mejores gestores de transportes de este país», enfatizó el dirigente vallisoletano, quien añadió que de los tres últimos presidentes que el PP puso en el despacho más importante de Renfe, ninguno estaba relacionado con el sector y uno de ellos se ha reconvertido ahora en «organizador» ideológico de los populares desde una fundación del partido. «La versatilidad del señor Heredia no dará para tanto», vaticinó Puente, que zanjó su respuesta remarcando el perfil técnico de quien ha elegido para la empresa pública de ferrocarriles al remarcar que no comparte carné político con él y que únicamente han compartido una vez mesa y mantel: «De mí, sabe muy poco», precisó ante las alusiones de Sanz Vitorio sobre un origen del nombramiento como 'pago' a cuestiones ajenas al desempeño que se exige en un cargo de una empresa de transporte ferroviario.

«Su currículum, desde luego, le avala», reiteró sobre Fernández Heredia antes de explicar lo que sí compartían ministro y presidente de Renfe: «La creencia en una movilidad sostenible, sana y segura y en la atención al usuario». Un enfoque, señaló el ministro vallisoletano, que echa en falta en el PP.