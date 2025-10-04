El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El acto de Cruz Roja, que se ha celebrado en el centro cívico José Luis Mosquera.

El acto de Cruz Roja, que se ha celebrado en el centro cívico José Luis Mosquera. Aida Barrio

Cruz Roja Juventud sopla '50+1' velas en Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, pone en valor a los jóvenes como «defensores» del servicio en el medio rural

La pata de juventud de Cruz Roja en la provincia de Valladolid cumple cincuenta años. En un acto celebrado en el centro cívico José Luis Mosquera, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha puesto en valor el papel de los jóvenes en el voluntariado para mejorar la atención de los ciudadanos con motivo del aniversario de la entidad, a la que ha definido como «humana y solidaria» a través de los múltiples proyectos que llevan a cabo, ha destacado.

Íscar ha agradecido todo el trabajo que llevan a cabo en la provincia las diversas brigadas y el voluntariado realizado en el medio rural, como ocurre con muchos alcaldes y concejales de los pueblos, que «no dejan de ser voluntarios como los propios integrantes de la ONG», donde prevalece el «servicio público».

También ha considerado fundamental la creación de las diversas asambleas en los municipios, ya que sus funciones repercuten en los pueblos, por lo que agradeció la labor de todos sus integrantes, con especial atención a los jóvenes que colaboran.

Pese a los diversos programas y partidas que llevan a cabo las administraciones, el presidente de la Diputación ha asegurado que «sin el esfuerzo de entidades como Cruz Roja nada sería posible para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos». «Hay que seguir creyendo en los voluntarios y defendiendo lo que amamos», ha aseverado.

