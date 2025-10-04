Palentino de nacimiento, Fernando Mariano Sampedro Marcos es secretario de Estado para la Unión Europea desde diciembre de 2023. Este viernes ha regresado a la ... Universidad de Valladolid, en la que se diplomó en Ciencias Empresariales y se licenció en Investigación y Técnicas de Mercado, para impartir la conferencia inaugural del Máster en Estudios Avanzados sobre la Unión Europea, que, adscrito a la Escuela de Doctorado, imparten profesores del Instituto de Estudios Europeos. En su lección inaugural, titulada «El momento actual de la Unión Europea», recalcó el liderazgo español en la UE y se mostró optimista pese a las amenazas, externas e internas, de quienes cuestionan el proyecto europeo.

- ¿Qué supone para usted regresar a su Universidad?

- Es muy emotivo volver a casa 22 años después. Nada en mi vida se explica sin los magníficos años que pasé en esta Universidad. Aquí me forjé como persona y europeísta, fui Premio Fin de Carrera, me diplomé en Ciencias Empresariales y me licencié en Investigación y Técnicas de Mercado obteniendo un Premio Nacional de Investigación Arquímedes por mis trabajos como becario de investigación. Y aquí me comprometí con la Universidad pública, como miembro del Consejo de Gobierno y del Claustro de la Universidad, o como delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Escuela de Empresariales. Estoy muy orgulloso de que mi Universidad cuente con un Instituto de Estudios Europeos, que contribuye a la difusión del conocimiento sobre la Unión Europea.

- En su lección inaugural del Máster recalcó el liderazgo de España en la Unión Europea, y se mostró optimista pese a las amenazas existentes. ¿En qué se basa para ello?

- Los 40 años de España en la UE – que no se explican sin los 50 años de España en Libertad que conmemoramos este año – son una historia de éxito colectivo. El liderazgo de España en la UE es evidente desde el inicio del mandato anterior de la Comisión Europea, en el que la Unión logró dar una respuesta sólida a los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia y el impacto socioeconómico, energético y para la seguridad europea de la agresión rusa a Ucrania. Sin embargo, vivimos un momento definitorio en el que las familias políticas europeas que han construido el proyecto común durante décadas deben decidir cómo afrontar la amenaza externa e interna planteada por quienes ponen en cuestión el modelo europeo. No obstante, como decía Jacques Delors, Europa siempre avanza a través de las crisis. También hay oportunidad y motivos para el optimismo. España sostiene con fuerza el estandarte del europeísmo y pesa hoy más que nunca en la Unión, como demuestra que contemos consecutivamente con dos vicepresidencias de la Comisión Europea tan relevantes como las de Josep Borrell y Teresa Ribera. Con el impulso del profundo europeísmo de nuestra sociedad, España es líder en crecimiento económico y generación de empleo en la eurozona, pero también en política exterior, en su ambiciosa apuesta por la transición ecológica, digital y social y en muchos otros campos.

- Usted también ha insistido en la necesidad de que no haya dobles estándares desde los países de la Unión Europea sobre las crisis de Palestina y Ucrania. ¿Pero qué puede hacerse desde la UE para intentar resolverlas?

- España está liderando la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos con la misma firmeza y coherencia en todo el mundo. Ante la agresión rusa, apoyamos firmemente a Ucrania y también a nuestros socios europeos, con alrededor de 2.000 tropas españolas desplegadas en el flanco este, que se reforzarán tras las recientes violaciones del espacio aéreo europeo. En Oriente Medio, después de que la relatora especial y la Comisión de Investigación de la ONU hayan concluido que en Gaza está ocurriendo un genocidio, saludamos que las propuestas que España lleva liderando desde hace casi dos años se vean reflejadas –al menos parcialmente– en la propuesta de suspensión parcial del Acuerdo UE-Israel, establecimiento de sanciones y embargo de armas presentadas por la presidenta de la Comisión Europea.