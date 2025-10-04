El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernando Mariano Sampedro Marcos, este viernes en Valladolid. Alberto Mingueza

Fernando Mariano Sampedro Marcos

Secretario de Estado para la Unión Europea
«España lidera el proyecto europeo en un momento de serias amenazas internas y externas»

El secretario de Estado para la Unión Europea ha inaugurado este viernes el Máster de Estudios Avanzados sobre la UE de la Universidad de Valladolid

Enrique Berzal

Enrique Berzal

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:44

Comenta

Palentino de nacimiento, Fernando Mariano Sampedro Marcos es secretario de Estado para la Unión Europea desde diciembre de 2023. Este viernes ha regresado a la ... Universidad de Valladolid, en la que se diplomó en Ciencias Empresariales y se licenció en Investigación y Técnicas de Mercado, para impartir la conferencia inaugural del Máster en Estudios Avanzados sobre la Unión Europea, que, adscrito a la Escuela de Doctorado, imparten profesores del Instituto de Estudios Europeos. En su lección inaugural, titulada «El momento actual de la Unión Europea», recalcó el liderazgo español en la UE y se mostró optimista pese a las amenazas, externas e internas, de quienes cuestionan el proyecto europeo.

