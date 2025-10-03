Los I Premios de Compromiso Social reconocen la labor de Cáritas, San Juan de Dios y Redmadre La iniciativa reconoce el trabajo de entidades que mejoran la calidad de vida de las personas, además de su solidaridad y generosidad

Los I Premios de Compromiso Social promovidos por El Norte de Castilla y la Fundación Caja Rural de Zamora, ya tienen nombres propios. Cáritas Diocesana de Valladolid, el Centro San Juan de Dios y Redmadre Valladolid son las entidades a las que se ha reconocido, en esta primera edición, el gran trabajo que desarrollan a través de iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y al progreso de la sociedad, además de su solidaridad y generosidad. Estos premios cuentan, además, con el patrocinio de HT Group, Bodegas Protos y la Fundación Michelin.

De manera más concreta, Cáritas ha sido merecedora del Premio Impacto Social, que reconoce proyectos que han tenido un impacto significativo en comunidades o grupos específicos.

Cáritas es el brazo social de la Iglesia Católica y en el caso de Valladolid, está formada por 55 Cáritas Parroquiales que coordinan, orientan y promueven la acción caritativa y social en su parroquia. Según los datos de la memoria de 2024, el número de personas participantes y acompañadas por Cáritas ascendió a 9.056, con la ayuda de 466 personas voluntarias, «que son el pilar básico e insustituible de la acción de Cáritas», señalan, y que en la Diócesis de Valladolid suma 1.696 socios y donantes.

El Premio Innovación Social es, en esta edición, para el Centro San Juan de Dios, al que se destaca por sus nuevas ideas, enfoque tecnológico o por la originalidad en la forma en que se han abordado los problemas, llegando a soluciones más efectivas y sostenibles.

El Centro San Juan de Dios es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la red de centros de San Juan de Dios Provincia de España. Iniciaron su actividad en el sector de la atención a personas con discapacidad intelectual en el año 1960, siendo pioneros en España en este tipo de atención especializada, celebrando en 2010 su 50 aniversario. Actualmente, el centro de Valladolid suma una plantilla de 170 profesionales y 40 voluntarios. Atienden a más de 300 personas a través de un colegio de educación especial, un centro de día asistencial, tres centros ocupacionales, un centro especial de empleo, tres residencias y una red de nueve viviendas en núcleos urbanos.

Por último, el Premio Escalabilidad Social lo recogerán los representantes de Redmadre, por desarrollar proyectos que no solo son exitosos en un contexto específico, sino que cuentan con capacidad para expandirse y replicarse en diferentes contextos. Desde 2007, Redmadre trabaja como una red solidaria de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Su misión es atender y acompañar de forma personalizada, en cualquier punto de la geografía española, a toda mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda con su embarazo, además de impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad.

Asesorar a la mujer

Entre sus objetivos está el de asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer; informarle sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que pueda recibir para llevar a buen término su embarazo o difundir ante la opinión pública la necesidad de ayudar y apoyar a las mujeres embarazadas con problemas.

Por todo ello, el objetivo de estos premios es triple: apoyar a las entidades, visibilizar el trabajo que realizan y servir de herramienta motivadora para la gestión excelente de los retos sociales del entorno más próximo.

Cada uno de estos premios tiene una dotación económica de 2.000 euros, que irán destinados a apoyar las tres iniciativas sociales destacadas. Además, cada entidad premiada recibirá un trofeo conmemorativo de estos galardones.

La entrega de estos premios se efectuará en una evento que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en el salón de actos del Centro Cultural San Agustín, situado en el paseo de Filipinos, 7 de Valladolid.

El jurado de estos I Premios de Compromiso Social ha estado formado por Nuria Pino, directora de Personas en HT Group; Paloma Villar, jefa de zona de Valladolid de Caja Rural de Zamora; Ismael Blanco, delegado de ONCE Castilla y León; Manuel Salgado, director de publicidad institucional de El Norte que ejerció como presidente; Marta Mateo, jefa de eventos y desarrollo de proyectos de El Norte (secretaria); Julián Picapiedra, director de Relaciones Externas Castilla y León en Michelin; Fernando Villalba, director de Comunicación de Bodegas Protos y Juan José Zancada, presidente de Cruz Roja Valladolid.