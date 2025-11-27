Critican el «silencio» del Ayuntamiento tras denunciar las obras «ilegales» en la estación de autobuses

El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:21 Comenta Compartir

El partido político Adelante Valladolid ha criticado este jueves el «silencio administrativo» por parte del Ayuntamiento en referencia a la «denuncia de infracción urbanística» que realizó el pasado mes de mayo de las obras de la reforma integral de la estación de autobuses de la capital vallisoletana. Entonces, la formación denunció la «ilegalidad» de las actuaciones en base al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y solicitó su «paralización inmediata».

Ahora, seis meses después, Adelante Valladolid ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que continúa «esperando la resolución administrativa por parte del Consistorio del procedimiento abierto a consecuencia de nuestra denuncia».

«Consideramos que es un derroche inaceptable de casi cinco millones de euros de fondos públicos en unas obras que se están llevando a cabo con una simple declaración responsable, sin licencia urbanística», ha apuntado el colectivo, al tiempo que han aseverado que «buena parte» de los trabajos «no son autorizables por encontrarse la parcela de la actual estación en una situación de fuera de ordenación, cuyo destino es la demolición para la construcción de la nueva terminal en el emplazamiento lógico de Delicias, junto a la de trenes».

Hasta la fecha, han subrayado, tan solo han recibido «una comunicación del jefe de sección de obras a los efectos oportunos». «A nuestro entender, dichos efectos no persiguen otra cosa que entorpecer el proceso contencioso-administrativo llamado a pronunciarse judicialmente sobre esta insólita actuación», ha señalado el partido político.

«Es indudable»

Asimismo, ha instado al «órgano competente de la administración municipal a resolver» el procedimiento. «La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación», ha continuado.

Por último, en el escrito también ha considerado que «es indudable que la Fiscalía ha tenido que apreciar infracción administrativa previa para la apertura de esas diligencias». «Las diligencias abiertas por la Fiscalía de Valladolid fueron a petición de la Fiscalía de Sala de Urbanismo y Medio Ambiente y que nuestra participación fue a su requerimiento», ha sentenciado.