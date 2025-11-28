El colegio de abogados entrega sus insignias y reconoce a Jesús Lago por sus 60 años de dedicación

El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:49 Comenta Compartir

El Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) ha reconocido este viernes con la Insignia de Platino al abogado Jesús Lago San José, quien el pasado 5 de noviembre cumplió 60 años de ejercicio profesional ininterrumpido. Se trata de la segunda vez en la historia de la institución que se homenajea a un letrado en activo con seis décadas de trayectoria.

En el mismo acto, que ha comenzado a las 19.00 horas, se han entregado además las insignias de Oro a los abogados que cumplen 50 años de ejercicio profesional y las de Plata a quienes cumplen 25 años en activo. La ceremonia, que se desarrolla en el marco de la fiesta colegial, en el salón de actos 'Camilo de la Red' del ICAVA, ha contado con la presencia de distintas autoridades del ámbito judicial y civil, y con el Ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente.

Al comienzo del acto, un total de 23 colegiados han recibido la Insignia de Plata del Colegio y su correspondiente diploma, en reconocimiento por sus 25 años de ejercicio profesional. A continuación, se ha procedido a entregar las insignias de Oro por sus 50 años de trayectoria a los letrados Ramiro de la Iglesia Pereda, Santiago Rodríguez-Monsalve Garrigós, Luciano Martín Martín, Fernando Nogués Moreno, José Rodríguez-Monsalve Garrigós, Eduardo Fernández-Dívar Fernández, Carlos Gallego Brizuela, Antonio García-Quintana Pérez y Abelardo Rodríguez Merino.

Estos nueve letrados, ejercientes todos ellos desde 1975, conforman una promoción especialmente prolífica para el ICAVA, ya que no es habitual, hasta la fecha, que un número tan elevado de colegiados lleguen a celebrar este hito en el mismo año.

Finalmente, el acto ha terminado con el emotivo homenaje a Jesús Lago San José. Colegiado número 188 del ICAVA, Lago comenzó a ejercer la abogacía en noviembre de 1965 y seis décadas después se mantiene como letrado ejerciente. Es la segunda Insignia de Platino que otorga la institución en toda su historia, después de la que recibió el letrado Santiago Rodríguez-Monsalve Menéndez. Además, a las 18.15 horas, ha tenido lugar una misa en la oglesia de San Martín en memoria de los colegiados fallecidos durante el último año.