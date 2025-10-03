Cinco detenidos por la estafa de pérdida de control de WhatsApp destapada en Valladolid: en qué consiste La investigación estuvo encabezada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional a raíz de las 48 denuncias presentadas en apenas cinco días

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron a cinco personas como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a la comisión de estafas, blanqueo de capitales y fraude bancario a través de la modalidad delictiva denominada 'Pérdida de control del WhatsApp'.

La investigación, encabezada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, se inició tras 48 denuncias de pérdida de control de WhatsApp entre el 21 y 25 de enero de 2025, de las que 38 se quedaron en una pérdida de control, pero en 10 de ellas se consiguieron materializar distintas estafas por un importe acumulado que asciende a 4.723 euros.

La investigación, inicialmente centrada en Valladolid, logró extenderse hasta la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde se identificaron nuevas víctimas de estafa vinculadas al mismo grupo criminal, según informó la Policía Nacional de Valladolid en un comunicado recogido por Ical.

Gracias al exhaustivo análisis de las transacciones implicadas, realizado en estrecha colaboración con las entidades bancarias utilizadas por los delincuentes, se logró desentrañar la estructura jerárquica de la organización. Así, se descubrió que en la base se encontraban las denominadas 'mulas bancarias', encargadas de mover el dinero, mientras que en un nivel superior operaban los 'captadores de mulas', todos ellos con residencia en la Comunidad de Madrid.

Uno de los aspectos más relevantes fue la velocidad con la que se desplazaban los fondos obtenidos fraudulentamente. En cuestión de segundos, el dinero era transferido entre cuentas, dificultando su rastreo, con el objetivo final de convertirlo en efectivo a través de cajeros automáticos, comercios y terceras personas, distribuidas en distintos municipios madrileños.

Tras identificar a los ocho miembros de la red delictiva, el Grupo de Investigación de Ciberdelincuencia de Valladolid, en coordinación con el Grupo IX de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, logró localizar y detener a cinco de los implicados. Los otros tres continúan en paradero desconocido.

'Modus operandi' en tres fases

El 'modus operandi' de estos fraudes se desarrolla en tres fases. En la primera, el estafador, mediante técnicas de engaño, se hace pasar por un conocido de la víctima y le envía un enlace. Al acceder a dicho enlace, aparece un código que el delincuente solicita a la víctima. Una vez que esta le proporciona el código, el estafador lo introduce en otro dispositivo, logrando así tomar el control de la cuenta de WhatsApp de la víctima.

Ya con el acceso total a la cuenta, y en una segunda fase, el estafador comienza a contactar a familiares y amigos de la víctima, simulando ser ella. Les solicita dinero con carácter urgente, aprovechando la confianza que estos contactos tienen en el supuesto remitente.

En la tercera fase, las personas que responden a la solicitud sin verificar la identidad del solicitante ni tomar precauciones de seguridad, terminan siendo víctimas del fraude. En cambio, quienes se detienen a comprobar la autenticidad del mensaje o aplican medidas de verificación, logran identificar el engaño y evitan ser estafados.