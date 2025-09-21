El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Sánchez, copropietario de la cafetería Enpasbe del Paseo de Zorrilla, sufrió un intento de esta estafa este invierno.

Luis Sánchez, copropietario de la cafetería Enpasbe del Paseo de Zorrilla, sufrió un intento de esta estafa este invierno. Carlos Espeso

La estafa del 'jefe en apuros' se extiende por Valladolid

La última víctima es una clínica de Arroyo después de que una empleada ingresara dinero en un cajero 'bitcoin' tras recibir una llamada del supuesto socio del encargado

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:14

Tiran de una labia exquisita y de un conocimiento previo del negocio a asaltar. Siempre actúan desde el otro lado del teléfono y no existe ... rastro alguno. Es el nuevo timo que se ha asentado en Valladolid y que con el paso de las semanas acumula nuevas víctimas. Se trata de la denominada estafa del 'jefe en apuros' y que consiste en una llamada telefónica al establecimiento para hacerse pasar por una persona muy cercana al encargado del negocio. Ahí, se inventan una emergencia del responsable, del que dicen que le tienen justo al lado, para que cojan dinero de la caja y lo lleven hasta a un cajero para ingresarlo. Después de esa llamada, el estafador desaparece y ese número empleado para llamar ya está inservible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 22 años en un choque con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  3. 3

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  4. 4

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  5. 5 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  6. 6

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  7. 7

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  8. 8

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  9. 9

    Cantarranas completa el veto al ruido en las tres zonas de marcha a la espera de la Catedral
  10. 10

    La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La estafa del 'jefe en apuros' se extiende por Valladolid