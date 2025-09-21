La estafa del 'jefe en apuros' se extiende por Valladolid

Tiran de una labia exquisita y de un conocimiento previo del negocio a asaltar. Siempre actúan desde el otro lado del teléfono y no existe ... rastro alguno. Es el nuevo timo que se ha asentado en Valladolid y que con el paso de las semanas acumula nuevas víctimas. Se trata de la denominada estafa del 'jefe en apuros' y que consiste en una llamada telefónica al establecimiento para hacerse pasar por una persona muy cercana al encargado del negocio. Ahí, se inventan una emergencia del responsable, del que dicen que le tienen justo al lado, para que cojan dinero de la caja y lo lleven hasta a un cajero para ingresarlo. Después de esa llamada, el estafador desaparece y ese número empleado para llamar ya está inservible.

Esto es lo que ha sucedido recientemente en una clínica de fisioterapia en Arroyo de la Encomienda, donde se ha perpetrado una estafa superior a los 500 euros. Los hechos se desencadenaron hace unos diez días, después de que una trabajadora descolgara el teléfono fijo. En ese momento, un hombre se hacía pasar por el socio de su jefe para que cogiera la recaudación y la trasladara de urgencia a un cajero. Incluso se sabía el nombre del jefe.

Así que esta empleada, sin dudarlo y embaucada por la estafa, se apresuró a ir al sitio descrito. Y este era un cajero de 'bitcoin' ubicado en una planta subterránea del centro comercial Vallsur. Con el dinero en metálico, la joven trabajadora se trasladó desde Arroyo hasta el sur de la capital vallisoletana para efectuar la transacción, si bien no la completó al 100% porque una cantidad quedó bloqueada al pedir datos personales de la persona que estaba operando en el cajero.

Una estafa en la que fingen ser una persona cercana al responsable del negocio y en la que juegan con el miedo a no acatar una orden del jefe directo. Se encuadra dentro de los timos telefónicos y guarda similitudes con el 'hijo en apuros', si bien en este último caso se envían mensajes de manera indiscriminada y sin un conocimiento previo de la víctima.

Este hecho sucedido en Arroyo de la Encomienda no es la primera vez que pasa en la provincia vallisoletana. Aunque fuentes oficiales de la Policía Nacional se limitan a insistir en que no existe ningún repunte y que los casos son esporádicos, el timo ha golpeado en varias ocasiones a pequeños establecimientos de la capital. Y en fechas no muy lejanas.

Ampliar Cajero de 'bitcoin' del centro comercial Vallsur. El Norte

Una de ellas fue a una franquicia de comida rápida en el Paseo de Zorrilla. De igual manera, aunque se quedó en intento, los expertos en este tipo de estafas han centrado su diana en una cafetería de esta principal artería de Valladolid. Se trata del negocio Enpasbe Sweet & Coffee, cuyo copropietario Luis Sánchez detalla lo ocurrido al final de este invierno.

«Hemos sufrido dos intentos y uno de ellos lo salvamos 'in extremis'», agrega desde su negocio y con una realidad que le preocupa.

Uno de los casos sucedió con el habitual 'modus operandi'. La empleada se creyó lo que le estaban relatando y al tratarse de una emergencia puso rumbo hasta el banco. «Es que detallan el nombre y apellido de los propietarios y además te dicen que están junto al jefe», continúa Luis Sánchez, que tilda lo ocurrido de «surrealista».

En una de las ocasiones llegaron a tiempo a detener la estafa porque el propio Luis apareció en el local y preguntó dónde estaba la compañera. «Me contaron que habíamos dicho que fuera a ingresar un dinero al banco. Menos mal que pudimos contactar con ella y detuvimos el timo, pero estaba a punto de ingresar el dinero», prosigue.

Tras un primer intento, semanas después, la historia se repitió con una trabajadora diferente. «Dan unas instrucciones para que vayas a una entidad bancaria lejos del negocio para que no te conozca nadie. Hasta te mandan un taxi para que se monten en él», detallan sobre la nueva estafa que se extiende por Valladolid.

Verificar la llamada

Por eso desde la dirección de este negocio, en el corazón del Paseo de Zorrilla, ya han hablado con cada uno de sus empleados para que la historia no se repita. Consejos que se suman a los propios de la Policía Nacional para que, en el caso de que se reciba este tipo de llamadas, antes de coger el dinero de la caja, se pongan en contacto con los propietarios. Que se les intente localizar para verificar esa orden efectuada por una tercera persona. «Siempre cuentan una película que es que hace falta ingresar el dinero para que no te den de baja de la seguridad social o para que no te cierren el negocio. Es mentira. Es muy importante que si se reciben esas llamadas se hable directamente con los propietarios», concluye Luis Sánchez, que adelanta que han seguido recibiendo ese tipo de llamadas en su negocio.

Pero este timo del 'jefe en apuros' tiene varias versiones y aunque aún no hay constancia de que haya sucedido en Valladolid, existe la posibilidad de que mediante mecanismos de inteligencia artificial se haya clonado la voz del responsable, lo que complica detectar la estafa. Por eso, la importancia de conocer el número desde el que llaman o, incluso, colgar y llamar al número que uno tiene del responsable.

Este tipo de estafas también se encuadran dentro de las denominadas 'la llamada del jefe' o 'buen empleado', en las que siempre se simula estar junto al responsable del negocio.