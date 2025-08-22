Cinco atletas vallisoletanos correrán contra el cáncer el próximo 20 de septiembre

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 17:52 Comenta Compartir

Diego, Gabi, Raúl, Jesús y Moisés son cinco amigos y aficionados a correr que se han planteado un ambicioso desafío que aúna deporte, solidaridad y concienciación hacia la lucha contra el cáncer: correr desde el paseo de La Castellana de Madrid hasta el Acueducto de Segovia con el objetivo de recaudar fondos para las becas de investigación del Centro de Investigación de esta enfermedad que se localiza en Salamanca y que la plataforma 'We can be heroes' financia con sus iniciativas.

De esta manera, y bajo el lema 'Yo corro, tú donas', los cinco impulsores de esta acción persiguen lograr aportaciones populares de cinco euros que los donantes solidarios pueden realizar en una cuenta corriente o en establecimiento deportivo Solorunners en la calle Recondo de Valladolid. Todo el dinero recaudado estará destinado íntegramente para el fin indicado y serán los propios participantes los que hagan frente a todos los costes de los preparativos o de la logística, informa Ical.

Su día a día pasa por trabajar en lugares como Michelín, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la tienda especializada en running Solorunners, el patrimonio o los viajes, pero todos ellos tienen en común el amor por el deporte, el entusiasmo por la montaña y la ilusión por poder sumar su esfuerzo a la lucha contra el cáncer a través de la investigación.

«Además de lograr todo el dinero posible para la investigación del CIC, queremos demostrar que todos, desde nuestras vidas o nuestras aficiones, podemos aportar y contribuir en distintas causas que son importantes», apuntan Gabi, Moisés, Raúl, Diego y Jesús, que también aseguran que «esperan alcanzar una cifra importante que haga que el esfuerzo de correr durante tantas horas merezca la pena».

Los interesados en colaborar pueden realizar su aportación mínima de cinco euros en la cuenta corriente de la asociación 'We can be heroes' (ES55 2080 3131 2430 4000 2648 con concepto «103k by Solorunners») o de manera presencial en la tienda Solorunners en la calle Recondo de Valladolid. La recaudación final será anunciada y destinada íntegramente la asociación.