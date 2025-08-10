El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andarines en el inicio de la marcha Entre tapiales Fernando Fradejas

La quinta marcha contra el cáncer Entre tapiales consigue más de 3.000 euros en Moral de la Reina

Con más de 400 inscripciones y un recorrido de 4 kilómetros, la macha unió a seis municipios terracampinos

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:07

Barcial de la Loma, Berrueces, Aguilar de Campos, Palazuelo de Vedija, Villafrechós y Moral de la Reina se volvieron a unir este domingo para unir ... fuerzas contra el cáncer en la quinta edición de la marcha Entre tapiales, con ese nombre tan terracampino que recuerda el método de construcción muy característico de Tierra de Campos que consiste en elaborar muros con tierra arcillosa húmeda, compactada a golpes con un pisón rellenando un encofrado con diferentes capas. Con más de 400 inscripciones, la marcha, a pesar del calor, volvió a ser un éxito con una recaudación de más de 3.000 euros, que se destinará a la lucha contra el cáncer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  3. 3 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  4. 4

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  9. 9 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  10. 10 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La quinta marcha contra el cáncer Entre tapiales consigue más de 3.000 euros en Moral de la Reina

La quinta marcha contra el cáncer Entre tapiales consigue más de 3.000 euros en Moral de la Reina