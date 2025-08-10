La quinta marcha contra el cáncer Entre tapiales consigue más de 3.000 euros en Moral de la Reina

Barcial de la Loma, Berrueces, Aguilar de Campos, Palazuelo de Vedija, Villafrechós y Moral de la Reina se volvieron a unir este domingo para unir ... fuerzas contra el cáncer en la quinta edición de la marcha Entre tapiales, con ese nombre tan terracampino que recuerda el método de construcción muy característico de Tierra de Campos que consiste en elaborar muros con tierra arcillosa húmeda, compactada a golpes con un pisón rellenando un encofrado con diferentes capas. Con más de 400 inscripciones, la marcha, a pesar del calor, volvió a ser un éxito con una recaudación de más de 3.000 euros, que se destinará a la lucha contra el cáncer.

En esta ocasión, la localidad anfitriona fue Moral de la Reina, donde los andarines realizaron un recorrido de unos 4 kilómetros en un circuito semiurbano con presencia de distintos alcaldes, además del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien manifestó que «Entre tapiales es mucho más que una carrera, es una manifestación de solidaridad, de compromiso con la vida y la salud, y un homenaje a la fuerza de nuestra gente. Cada paso que se dé en esta carrera será un paso contra el cáncer». Tras la marcha, se llevó a cabo el avituallamiento, antes de que se realizara el sorteo de muchos regalos. Además, la actividad contó con los atractivos bailes del grupo de paloteo de Moral de la Reina.

Los pueblos de la provincia de Valladolid han recaudado durante el último año 328.000 euros, que han sido destinados íntegramente a la investigación. La presidenta de la junta local de la Aecc de Medina de Rioseco, Paqui Aranda, además de agradecer la participación de los andarines, recordó «la importancia de este tipo de actividades solidarias cuyos ingresos van destinados a la becas para la investigación».